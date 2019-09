Österreichischer Bio-Honig schützt heimische Bienen

Rund zwei Drittel unserer Nahrungsmittel sind direkt oder indirekt von der Blütenbestäubung durch Honigbienen abhängig. Die fleißigen Tierchen sind aber in ihrer Existenz bedroht - das " Bienensterben" wird jeden Winter zum Thema. Stefan Mandl und Martin Oliva wollen das nicht so einfach hinnehmen: Auf ihrem biologisch geführten Bienenhof verarbeiten sie den Honig, den etwa 7.000 Bienenvölker auf rd. 500 Standplätzen in Wien und Niederösterreich produzieren.

Die Rechnung ist einfach: Je mehr heimischer Honig gekauft wird, desto mehr heimische Bienenvölker können angelegt werden. Das stabilisiert die Population und hilft bei krankheits- und witterungsbedingten Ausfällen. Verblüffender Nebenaspekt: In der Großstadt Wien geht's den Bienen besonders gut, denn irgendetwas blüht da immer - und es gibt keine Pestizide.