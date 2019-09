Heimisches Frischfleisch vom Mühlviertler Jungrind

Frischfleisch bei SPAR stammt ausschließlich aus Österreich und wird von hunderten heimischen Bauern produziert. Herkunft und Aufzucht werden strengstes kontrolliert, die Verarbeitung erfolgt in den 6 SPAR-eignen TANN-Betrieben. Stellvertretend für die oberösterreichischen Rinderbauern, die Jungrinder in Mutterkuhhaltung züchten, steht Karl Kogseder aus Zwettl an der Rodl.