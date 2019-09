Hannes Reeh - ein heimischer Top-Winzer bei SPAR

Traditionelles Winzerhandwerk und modernste Technik

Den Weinbaubetrieb in Andau hat Hannes Reeh von den Eltern übernommen: "Bei steht das überlieferte Winzerhandwerk nach wie vor an erster Stelle - nur so können wir die besonderen Bedingungen nützen, um außergewöhnliche Weine zu erzeugen." Andau ist schließlich der heißeste und zugleich regenärmste Ort Österreichs. Die kargen Schotterböden bringen aber genau das hervor, was heute gerne als "Terroir" bezeichnet wird - den typischen Charakter einer außergewöhnlichen Region.