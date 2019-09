Freilandeier vom Wanderhuhn - gut für Tier und Umwelt

Bei Eiern sind die Österreicher sensibel geworden: Eierqualität und Tierschutz müssen Hand in Hand gehen. In Kooperation mit innovativen Partnern - wie Wolfgang Wallner aus Moosdorf - geht SPAR daher neue Wege. Die Eier kommen an und die Nachfrage ist enorm, daher werden laufend neue Wanderställe eingerichtet.