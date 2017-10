Toyota: Fahrer unterstützen, aber nicht ersetzen

Weltweit werden 1,3 Mio. Straßenverkehrstote jährlich gemeldet, allein in Europa rund 25.000, so Seigo Kuzumaki, oberster Sicherheitsexperte im Toyota-Hauptquartier in Japan, vor Kurzem auf einer Veranstaltung über die Automatisierung des Fahrens in Brüssel.

Ziel: Null Unfälle

Obwohl sich Toyota nicht am Wettrennen um das erste autonom fahrende Serienauto auf der Straße beteiligt, arbeitet auch dieser Konzern seit Jahren intensiv an der Verbesserung von Fahrassistenz, die aber nicht zu Lasten des Fahrspaßes gehen soll, so Kuzumaki. Der aktuelle Toyota-Chef, Akio Toyoda, Vertreter der Gründerfamilie, gilt als ausgesprochener Anhänger des Fahrspaßes. Doch die Vergreisung der Gesellschaft vor allem in den Industriestaaten, das Ziel von null Unfällen sowie der Mobilitätsgarantie für alle, also auch für Menschen, die nicht fahrtüchtig sind, machen den Ausbau der Fahrassistenz bis hin zum voll autonomen Auto unabdingbar, zeigten sich die Manager von Toyota überzeugt.

Dabei unterscheidet der Konzern zwei Ansätze: Den Pfad Richtung Autonomes Fahren, wo die Technik die Funktion des "Chauffeurs" übernimmt. 2020 etwa will Toyota einen Autobahnpiloten für einige Modelle anbieten. Bei dieser Automatisierungsstufe hat wie beim Audi Staupiloten die Technik die Kontrolle, der Lenker muss nur "wahrnehmungsbereit" sein.

Als größte Herausforderungen bei der zunehmenden Fahrautomatisierung nennt Toyota die Allwettertauglichkeit (heute sind die meisten Systeme nur bei Schönwetter aktiv) sowie eine funktionierende Schnittstelle zwischen Technik und Mensch, der im Notfall möglichst schnell das Steuer wieder übernehmen soll. Was mehrere Sekunden dauern könnte, wenn der Lenker etwa erst wieder seine Beine sortieren muss, um die richtigen Pedale zu bedienen.

Der zweite Pfad geht Richtung Unterstützung, Assistenz, des Lenkers und beinhaltet die Systeme ABS & Co. Toyota bietet hier bereits für Kleinwagen mit Safety Sense serienmäßig ein großes Sicherheitspaket.