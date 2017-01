Salzstreuung: Das Umdenken hat begonnen

Die Überraschung war groß: Selbst neue Pkw zeigten Rostschäden, die seit der Vollverzinkung der Karosserien endgültig erledigt schienen. Sogar von gebrochenen Fahrwerksteilen wurde am Stammtisch erzählt.

Mehr Rost Johann Schmidinger, Service-Technik-Leiter der Porsche Austria bestätigt: "Seit 2003 sind die Schadensfälle mit verstärkter Korrosionsbildung stark angestiegen." Die Händler und Importeure sahen sich gewaltigen Kosten gegenüber, denn vielfach rosteten die Autos bereits während der Garantie-/Gewährleistungszeit. Das Seltsame: Das Rostproblem traf in diesem Ausmaß nur Österreich. Schmidinger: "Die Schadensfälle in Österreich sind im Vergleich zur Schweiz rund um den Faktor 10 höher." Das Problem trifft alle Marken, so Christian Pesau, Geschäftsführer des Arbeitskreises der Automobilimporteure.

Salz Als Ursache war bald ein Schuldiger gefunden: Die Salzstreuung in Österreich, konkret das hier bei tiefen Temperaturen (unter minus 8 Grad) zusätzlich eingesetzte Kalziumchlorid neben der üblichen Kochsalzlösung (Natriumchlorid). Vor allem die Asfinag, die für die Betreuung der Autobahnen zuständig ist, wurde wegen zu aggressiver Salzstreuung kritisiert. Sie verteidigte sich mit der verschärften Wegehalterhaftung (siehe Zusatzartikel) seit der Vignettenpflicht in Österreich.

Schweiz Die Schweiz hat auch eine Vignettenpflicht für Autobahnen, aber offenbar vonseiten des Gesetzgebers einen entspannteren Zugang zu winterlichen Fahrbedingungen: Bis vor Kurzem wurden selbst Autobahnen in der Nacht bei Schneefall nicht geräumt. Bei einem Unfall hatte der Auffahrende Schuld und nicht der Autobahnbetreiber. Unter diesen Rahmenbedingungen kommt die Schweiz auch mit weniger Kalziumchlorid bei der Salzstreuung aus.

In Österreich forderte der Verband der Automobilimporteure die Asfinag und Straßenmeistereien, die ebenfalls Kalziumchlorid einsetzen, auf, nach weniger aggressiven Alternativen zu Kalziumchlorid zu suchen und durch eine bessere Streutechnik die Menge des bekämpften Salzes zu senken.

Alternativen Doch die Alternativen sind "sehr bescheiden", wie Heimo Maier-Farkas von der Asfinag mitteilt. Weder die von vielen geforderte Zuckermelasse noch andere Alternativen hätten die in Österreich geltenden Anforderungen erfüllt. "Im Echttest sind alle gescheitert. Wir haben bei der Asfinag wirklich sehr viel experimentiert." Einige sind in der Realität nicht so kältefest wie im Labor, andere über den Sommer nicht lagerfähig, andere nicht ausreichend verfügbar, einige zu teuer. Kalziummagnesiumacetat kostet etwa das 21-fache der Kochsalzlösung, ergab ein Forum des GSV, selbst die Zuckermelasse kommt auf den 10-fachen Preis. Das Kalziumchlorid selbst kostet rund vier-mal so viel wie Kochsalz.

Lkw Dass das Rostproblem auch mit der Bauweise neuer Pkw zu tun hat, zeigt sich daran, dass Lkw kein auffälliges Rostproblem durch die heimische Salzstreuung haben. Anders als Pkw würden bei Lkw beim Fahrwerk praktisch nur rostfreie hochfeste Stähle eingesetzt, so Franz Weinberger, MAN und Sprecher der österreichischen Nfz-Importeure. Zudem verfügten sie über einen sehr guten Unterbodenschutz. Bei Pkw hingegen erfordern die immer beliebteren Verbundmaterialien, die Gewicht sparen, einen erhöhten Rostschutz, der wiederum den Umweltauflagen zuwiderläuft, mit möglichst wenig Wachs und Öl auszukommen.

Maßnahmen Inzwischen gibt’s ein Umdenken, viele Importeure lassen bereits bei Neuwagen-Transporteuren (z.B. Lagermax, Hödlmayr, Gebr. Weiß) einen zusätzlichen Unterbodenschutz und ein Korrosionsschutzwachs beim Fahrwerk anbringen. Für die Kunden von Porsche Austria ist dies z.B. gratis. Laut Schmidinger hält der zusätzliche Schutz rund fünf bis sechs Jahre. Die Wirksamkeit sei am Rückgang der Schadensfälle zu sehen. Hödlmayr bietet das Service auch für Privatkunden an.

Aber auch die Asfinag gibt einen positiven Ausblick: "In zwei, drei Jahren wird auf Österreichs Autobahnen kein Kalziumchlorid mehr gestreut werden." Neue Forschungen mit Kochsalz und verbesserter Ausbringung ("Firestorm") ließen große Fortschritte erkennen. Bei entsprechenden Erfolgen könnten auch die Straßenmeistereien, die etwa die Zufahrten zu Skiregionen betreuen, folgen. Bis dahin sollten Pkw-Besitzer ihre Rost-Prophylaxe fortsetzen und das Auto ausreichend schützen und waschen (siehe Zusatzartikel).