Porsche präsentiert die dritte Generation des Cayenne

Er ist neu, auch wenn er auf den ersten Blick nicht so aussieht. Porsche schickt die mittlerweile dritte Generation des Cayenne an den Start.

Anfangs sekptisch beäugt hat sich der Cayenne zu einem Erfolgsmodell entwickelt - seit der Markteinführung 2002 wurden 760.000 Stück des SUV verkauft.

Zum Start stehen zwei neu entwickelte Sechszylinder-Motoren zur Wahl: 40 PS mehr als beim Vorgänger leistet das 340 PS starke Dreiliter-Turbo-Aggregat des Cayenne. Der 2,9-Liter-V6-Biturbo-Motor des bis zu 265 km/h schnellen Cayenne S bringt es auf 440 PS – ein Zuwachs von 20 PS. Mit dem optionalen Sport Chrono-Paket ausgestattet beschleunigt der neue Cayenne S aus dem Stand in unter fünf Sekunden auf 100 km/h.

Foto: Porsche

Neu ist das Achtgang-Tiptronic S-Getriebe, ebenfalls neu entwickelt wurde das Fahrwerk. Grundsätzlich soll die "Spreizung" zwischen Sport und Komfort deutlicher ausfallen, erklärt Porsche. Außerdem ist der Cayenne nunmehr auch mit Mischbereiung und Hinterachslenkung zu haben.

Foto: Porsche

Im Vergleich zum Vorgängermodell ist der neue Cayenne um 65 kg leichter geworden. Bei den Abmessungen hat der Cayenne um 63 mm zugelegt und kommt nun auf eine Länge von 4.918 mm. Das Kofferraumvolumen wuchs um 100 Liter und liegt nun bei 770 Liter.

Bestimmendes Element im Cockpit ist der 12,3-Zoll große Touchscreen (so wie man das auch schon vom neuen Panamera kennt), zwischen den Sitzen sind einige Schalter in eine Smartphone-ähnliche Touch-Oberfläche in Glasoptik integriert, geben aber bei der Bedienung zusätzlich akustische und haptische Rückmeldung.

„Wir haben unser Erfolgsmodell komplett neuentwickelt, es in allen Belangen noch einmal spür- und sichtbar verbessert und perfektioniert. Der Cayenne wurde zudem umfassend digitalisiert und vernetzt – und damit konsequent auf die Zukunft ausgerichtet“, sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG.

Foto: Porsche

Der neue Cayenne ist ab sofort bestellbar und kostet in Österreich ab 91.923,- Euro . Die Preise für den Cayenne S beginnen bei 113.493,- Euro.