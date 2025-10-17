Langlebigkeit: Diese Modelle fahren mehr als 400.000 Kilometer

Wer sich ein Auto kauft, achtet in erster Linie meist auf Design, Ausstattung oder den Preis, schließlich soll das Fahrzeug auf den ersten Blick gefallen und zum Lebensstil passen. Weniger im Fokus steht dagegen die Lebensdauer, obwohl sie langfristig entscheidender ist. Wer nach diesem Kriterium entscheidet, sollte sich mit den Zahlen der US-amerikanischen Analyseplattform iSeeCars beschäftigen. Die aktuelle Studie zeigt, welche Marken und Modelle besonders langlebig sind, Kilometer um Kilometer zurücklegen und dabei die durchschnittliche Auto-Lebensdauer weit übertreffen.

Unangefochtene Nummer eins

Toyota führt die Liste der langlebigsten Fahrzeuge klar an. Mit einer weit über dem Durchschnitt liegenden Wahrscheinlichkeit von 39,1 % erreicht der Toyota Sequoia als Spitzenreiter die 400.000 Kilometer-Marke, mehr als achtmal so hoch wie der Branchendurchschnitt von 4,8 Prozent. Weitere Modelle wie der 4Runner und Tundra folgen dicht dahinter. Mit dem Highlander Hybrid (31 Prozent, Platz 3), Camry (10,2 Prozent, Platz 22) und dem Prius (12,2 Prozent, Platz 15) sind auch drei in Europa erhältliche Modelle des Herstellers im Ranking vertreten. Insgesamt belegen Toyota-Modelle zehn der Top 25 Plätze in der Langlebigkeitsstudie.

Auch Toyota-Tochter Lexus nimmt als Marke mit insgesamt 12,8 Prozent längerer Lebensdauer den zweiten Platz im Marken-Ranking ein: fünf Modelle schaffen es in die Top 25. Mit dem SUV "RX" ist hier ebenfalls ein Modell vertreten, das auch bei uns erhältlich ist.