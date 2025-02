Der Morgenverkehr in der Wiener U-Bahn – ein pulsierendes Miteinander von Menschen, Geräuschen und Bewegungen. Für viele von uns bedeutet das aber Stress. Vor allem, wenn es besonders voll und laut ist. Und man es eilig hat oder selbst nicht gut drauf ist. Es gilt: Öffis haben viele Vorteile, aber auch ihre Nachteile.

Jeden Tag fahren zwei Millionen Fahrgäste mit den Bussen, Bims und U-Bahnen der Wiener Linien. Das ist gut für die Umwelt. Aber manchmal auch recht eng.

Was tun, wenn der Schweiß des Mitreisenden fast auf der eigenen Stirn klebt und das Gedränge unerträglich scheint? Wirklich aufs Auto umsteigen? Bevor man aufgibt: Hier sind drei Tipps für eine angenehmere U-Bahn-Reise – trotz allem Trubel.

Tipp 1: Kopfhörer und die richtige Musik



Lauter Lärm, quengelnde Kinder und das ständige Klappern der U-Bahn – der Geräuschpegel in den Stoßzeiten lässt einen schnell an seine Grenzen stoßen. Der einfachste Trick gegen den Stress? Augen weg vom Handy und Musik rein!

Wer sich die Welt in der U-Bahn schöner machen will, nimmt seine Kopfhörer und stellt die Musik auf „Entspannung“ um und schaut in die Luft. Ob beruhigende Klänge, klassische Musik oder sanfte Beats – der passende Soundtrack kann Wunder wirken. Und das Beste: Wer sich in die Musik vertieft, blendet das Getümmel rundherum (fast) aus.