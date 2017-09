Seit man in der Marketingabteilung von Nissan auf die Idee kam, ein Sondermodell "Mouse" zu nennen, reden viele Micra-Fahrer und Fahrerinnen gerne von ihrer Maus. Mittlerweile ist es die fünfte Generation des kleinen Micra, die bei den Händlern steht – wenn auch nicht als Mouse (noch nicht).

Der verniedlichende Spitzname hat den Kleinen aber nicht davor bewahrt, "erwachsen" zu werden und vor allem bei den Abmessungen zuzulegen. Gleich um 17 Zentimeter überragt der Neue seinen Vorgänger, die Breite hat um acht Zentimeter zugelegt. Mit 3,99 Meter bleibt der Micra aber noch einigermaßen kompakt – für die Begegnung mit knapper bemessenen Parklücken gibts Rückfahrkamera bzw. Einparkhilfe zur Unterstützung.

Dank der neuen Abmessungen ist das Platzangebot für die Fahrgäste ohne Fehl und Tadel, auch hinten sitzt man durchaus gut, als gewöhnungsbedürftig erweist sich nur der aus Designgründen gut getarnte Türöffner. Auch im Kofferraum hat man ausreichend Laderaum zur Verfügung. Wenn etwas stört, dann ist es nur die kleine Stufe, die stehen bleibt, wenn man die Rücksitze umklappt.

Foto: /WERK

Dreizylinder

Wir sind den Micra mit der 0,9 IG-T-Motorisierung gefahren. Hinter der etwas sperrigen Bezeichnung verbirgt sich ein kleiner Benziner mit drei Zylindern und 0,9 Litern Hubraum, dem mittels Turbolader 90 PS herausgekitzelt werden. An den Fahrleistungen gibt es nichts auszusetzen (auf 100 km/h beschleunigt man in 12,1 Sekunden), gewöhnungbedürftig ist eher der akustische Auftritt des Dreizylinders. Vor allem im Leerlauf klingt der kleine Motor nach weniger Zylindern, bei zunehmender Drehzahl wird der Klang kerniger und angenehmer – die höheren Drehzahlen sind auch schon deswegen angebracht, da im unteren Drehzahlbereich wenig Schmalz zur Verfügung steht. Ein sechster Gang wäre mitunter bei Autobahntempo erstrebenswert, aber grundsätzlich passt das 5-Gang-Schaltgetriebe gut zum kleinen Benziner.

Die Lenkung arbeitet ausreichend präzise und auch das Fahrverhalten ist absolut untadelig, auch dank des längeren Radstands.

Foto: /WERK

Cool gibt sich der Nissan Micra auch im Interieur. Das unten abgeflachte Lenkrad soll Sportlichkeit vermitteln und wichtig für die Bedienung ist der 7-Zoll-Touchscreen (ab Version Acenta) in der Konsole. Man findet sich hier recht schnell zurecht und kann – unter anderem – mittels 360-Grad Surround View betrachten, was sich vor und hinter dem Auto tut. Auch an eine Smartphoneanbindung ist gedacht, allerdings wird derzeit nur Apple Carplay unterstützt.

In der von uns getesteten Version N-Connecta sind Annehmlichkeiten wie automatische Klimaanlage und Navigationssystem serienmäßig an Bord. Zudem gibts hier Nebelscheinwerfer und Regensensor.

Der Nissan Micra kostet als N-Connecta mit 3-Zylinder-Turbo-Benziner ab € 18.359,–. Die Preise für die "kleine" Maus starten bei € 11.990,– (siehe unten).