Die Zeit war reif für den nächsten Schritt. Der markante Vorgänger hat es zwar zu einer Art Kultstatus als bodenständiger Bruder des luxuriösen Range Rover gebracht. Aber um mit der rasanten Entwicklung der Marke Land Rover in den letzten Jahren mithalten zu können, war nachhaltige Verwandlung angesagt.

So öffnet sich die fünfte Generation des Discovery durch ein weniger kantiges Design und zeitadäquate technische Aufrüstung einer breiteren Käuferschicht (die ein gut gefülltes Konto haben sollte). Den gravierendsten Schritt hat man dabei durch den Schwenk zu dem auch bei Range Rover eingesetzten Aluminium-Monocoque gesetzt. Das macht den neuen Disco um bis zu 480 kg leichter als den Vorgänger und schafft Raum für allerlei neue Ausstattung von elektronischen Fahrer-Assistenten bis hin zu den Notwendigkeiten des Bord-Infotainments, ohne dem heute ja nichts geht. Schon gar nicht, wenn man den "besten Familien-Geländewagen der Welt" auf die Räder stellen will.

Foto: /WERK

Nach zwei intensiven Tagen am Steuer unterschiedlich motorisierter neuer Discos zwischen US-Highways, Schotterpisten, felsigen Kletterpfaden und ausgewachsenen Sand-Dünen kann gesagt werden, dass man das hoch gesteckte Ziel erreicht hat. Kompetenter und komfortabler lassen sich bis zu sieben Erwachsene heute unabhängig vom jeweiligen Geläuf kaum transportieren. Das liegt nicht nur an den äußerst souveränen Fahreigenschaften auch in schwerem Gelände, das durch den erstmaligen Einsatz der "All-Terrain Progress Control" (eine Art Tempomat für den Geländeeinsatz) außerhalb der Range-Rover-Palette auch für Offroad-Novizen viel an Schrecken verliert. Dabei reicht es, die zu haltende Geschwindigkeit (zwischen 2 und 30 km/h) einzustellen und den Rest des Vortriebs-Managements der Technik zu überlassen. Der Fahrer kann sich aufs Lenken konzentrieren – und sich wundern, zu welchen Kletter-Kunststücken sein Familien-Geländewagen fähig ist.

Foto: /WERK

Vollwertige 7 Sitze

Dabei hat dieser allen anderen Siebensitzern auf dem Markt auch voraus, dass den beiden Passagieren in der letzten Reihe tatsächlich vollwertige Sitze mit ausreichend Kopf- und Beinfreiheit geboten werden. Das ist keineswegs so selbstverständlich, wie sich das anhört.

Foto: /WERK

Im Alltagseinsatz diesseits schlammiger Pisten zeigt sich der neue Discovery als erfreulich geschmeidiger und vor allem ruhiger Transporteur. Motor- und Windgeräusche dringen nur sehr abgeschwächt in die geräumige (und mit Myriaden an offenen und verdeckten Ablagen übersäte) Passagierkabine. Die Achtgang-Automatik managt den Einsatz der jeweils zur Verfügung gestellten Motorkraft ebenso unauffällig wie effizient, was auch für die neue elektromechanische Servolenkung mit variabler Übersetzung gilt.

Foto: /WERK

Als goldene Mitte des Motorenangebots (siehe Fakten unten) empfiehlt sich der neue Vierzylinder-Diesel in der stärkeren Variante mit 240 PS. Der bietet ähnliche Fahrleistungen wie der V6-Diesel (für den Sprint auf 100 km/h benötigen beide nur 8,3 sec), kommt aber im Schnitt mit einem Liter weniger Sprit aus (Normverbrauch: 6,3 Liter bzw. 165 g/km CO 2 ).

Und sollte Papi in der internen Kauf-Abstimmung über das neue Familien-Mobil auch die Stimmen des Nachwuchses benötigen: 9 USB-Buchsen, 6 Ladestationen (12 Volt), Wi-Fi-Hotspot für bis zu 8 Endgeräte und ein verstecktes Staufach in der Mittelkonsole für bis zu 6 Tablet-Computer sind an Bord.

Noch Fragen?