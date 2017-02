Mit Land Rover in die Anden: Piloten gesucht

Es sind immer außergewöhnliche Destinationen, die Land Rover für die Experience Tour auswählt. Im Herbst 2017 macht man sich auf nach Peru und in die Anden.

Nun werden die Teilnehmer gesucht, die am Steuer des neuen Land Rover Discovery Platz nehmen dürfen, die Bewerbungsphase hat am 15. Februar begonnen. Wie kommt man zu einem Ticket? Im ersten Schritt werden Bewerber über die Homepage www.landrover-experience-tour.at gesammelt. Wer hier die richtigen Voraussetzungen erfüllt, der bekommt eine Einladung zur Qualifikations-Challenge in Saalfelden (Salzburg).

Hier entscheidet sich dann am 18. Juni wer im Oktober 2017 mit Land Rover nach Peru aufbricht.

Die Land Rover Experience Tour Peru 2017 wird gemeinsam mit dem Team von Land Rover Deutschland durchgeführt. Wer nicht dabei ist, kann die Tour dann 2018 als Abenetuerreise bei Land Rover Experience buchen.