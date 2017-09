Gespannt verfolgen die Topmanager von Mazda die Diskussionen über Fahrverbote für Diesel-Pkw in Europa. In Japan gebe es auch große Städte und trotz Pkw mit Verbrennungsmotoren, auch Diesel, keine ähnlichen Luftprobleme. Mazda setzt auch für die nächsten 15 Jahre auf Verbrennungsmotoren als Hauptantrieb, die Elektrifizierung wird vorerst als Unterstützung, nicht als Ersatz betrachtet.

Forschungs-und-Entwicklungschef Kiyoshi Fujiwara erwartet weltweit einen E-Anteil von 5 % bis 2030. Nicht nur Japan mit seiner Atomkraftwerkskatastrophe vor ein paar Jahren hat ein Problem mit der Verfügbarkeit von Strom, sondern auch viele andere Staaten. Noch viel schärfer tritt dieses Manko zutage, wenn es um Ökostrom geht.

Ehrgeizige Ziele zur CO 2 -Reduktion hat jedoch auch Mazda und stellte anlässlich eines Techforums vor Kurzem in Deutschland sein Nachhaltigkeitsziel für 2030 vor. Die Eckpfeiler:

Bis 2030 Minus 50 % im Schnitt bei den CO 2 -Emissionen der Mazda-Neuwagenflotte gegenüber 2010.

Bis 2050 Minus 90 % des CO 2 -Ausstoßes im Schnitt. Beide Ziele beziehen sich auf die Gesamtbilanz "Well-to-wheel", also von der Quelle bis zum Rad.

Ab 2019 Start der Elektrifizierungsoffensive mit einem Mild Hybrid (48-V-System) und einem Batterie-elektrischen Pkw. Hier arbeitet Mazda wie beim pilotierten Fahren mit Toyota zusammen.

Algensprit Ein neuer flüssiger Kraftstoff auf Basis von Algen wird mit der Uni von Hiroshima und dem Technik-Institut Tokio zur Serienreife entwickelt, er soll einen wichtigen Beitrag zur CO 2 -Neutralität von Fahrzeugen liefern. Ein Flüssigkraftstoff sei unübertroffen in der Energiedichte, leichten Transportfähigkeit und Handhabung für Kunden. Anders als Europa kann Japan wegen der meteorologischen (Taifune) und topografischen Bedingungen nicht so stark auf synthetische Kraftstoffe setzen, die mit überschüssigem Ökostrom erzeugt werden.

Bessere Verbrennung

Bereits 2006 hat sich Mazda gegen den Zeitgeist und somit gegen das "Downsizing" (Reduktion von Hubraum und Zylinderzahl) der Motoren entschieden und stattdessen die homogene Verbrennung als Ziel ausgerufen, die seit Langem weltweit Ingenieure fasziniert und etwa bei Daimler als "Diesotto" bekannt wurde. 2019 bringt Mazda die zweite Generation dieser Motoren. Erste Testfahrten mit dem Benziner (2,0 l, 190 PS) mit homogener Kompressionszündung waren bereits möglich (siehe Zusatzartikel).

Die dritte Generation und Endstufe soll rund um 2025 kommen. Trotz einheitlichem Verbrennungskonzept werde es sie als Diesel- und Benzinmotor geben. Auch beim gleichen Verbrennungskonzept bleibe in bestimmten Bereichen der Diesel dem Benziner überlegen, z. B. bei Drehmoment und Verbrauch, so Mitsuo Hitomi, "Vater" dieser Motoren, gegenüber dem Motor-KURIER.

Plattform

Beim Techforum stellte Mazda auch die neue Plattform für die Zukunft vor. Sie soll etwa punkto Federungskomfort den Kunden einen Mittelweg zwischen französischem und deutschem Standard bieten. Dazu gehören neue Sitze.

Auch Mazda arbeitet intensiv am Ausbau der Fahrerunterstützung durch elektronische Systeme. Der Lenker soll aber immer selbst bestimmen können, ob er selbst oder automatisiert fahren will. Die nächste Stufe der Automatisierung, bei Mazda "Co-Pilot" genannt, wird ab 2020 getestet und soll ab 2025 in allen Neufahrzeugen Standard sein.

Foto: Mazda