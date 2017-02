Wer verkauft die meisten E-Autos in der EU? Österreich!

Diese Sensation verkündeten Vertreter der EU und des heimischen Umweltministeriums vor Kurzem auf der hochkarätigen Fachtagung El-Motion in Wien. Insgesamt verkaufte nur das Nicht-EU-Land Norwegen anteilsmäßig mehr Batterie-elektrische Pkw als Österreich. Dort sinkt der Anteil der reinen E-Autos jedoch seit Längerem stark zu Gunsten von Plug-in-Hybriden, seitdem auch diese gefördert werden. Bei uns erwarten sich die Batteriefans dank der ab März laufenden Förderungen auch für E-Auto-Privatkäufer einen weiteren großen Sprung nach oben in der Zulassungsstatistik.

Der überraschende Erfolg sollte aber nicht die Augen vor ein paar Fakten verschließen. So beträgt der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen trotzdem nur 1,16 % in Österreich. Die E-Auto-Verkäufe in der EU insgesamt erreichten schlanke 58.307 Stück, das entspricht einem Marktanteil von 0,43 %.

Zudem sind die heimischen Förderungen für private E-Auto-Käufer an die Nutzung von 100 % "grünem" Strom gebunden. Was in normalen Zeiten viele Anbieter gerne garantieren, aber im Winter, in diesem wie auch im vergangenen, eine Illusion ist, wie ein Vertreter des Wirtschaftsministeriums berichtete. Da mussten 70 % des Stroms importiert werden, von kalorischen und Atomkraftwerken.

Je mehr E-Mobile gekauft werden, desto dringender stellt sich die Frage des entsprechenden Ökostroms – übers ganze Jahr. "Windmischen" wird nicht reichen.