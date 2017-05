Ferrari: Ein Traum in Rot

Einen "vielversprechenden Misserfolg" nannte Enzo Ferrari das Abschneiden des ersten Autos, das seinen Namen trug. Am 11. Mai 1947 lag Franco Cortese mit einem Ferrari 125 S beim Rennen in Piacenza in Führung, als die Benzinpumpe den Geist aufgab und der dunkelrote Ferrari ausrollte.

Es war dies aber nicht das erste Auto, das von Ferrari stammte. Der 1898 in Modena geborene Enzo Ferrari war schon in den 20er-Jahren als Rennfahrer durchaus erfolgreich, 1929 gründete er sein Rennteam, die Scuderia Ferrari, setzte aber noch Autos von Alfa Romeo ein. Die Scuderia Ferrari war bis Ende der 30er-Jahre das offizielle Rennteam von Alfa, dann wollten die Mailänder wieder selber die Zügel in die Hand nehmen und es kam zum Bruch. Nach der Trennung von Alfa war es Ferrari für vier Jahre vertraglich verboten, den Namen Ferrari zu verwenden. Deswegen hieß der erste von Enzo gebaute Rennwagen Auto Avio Costruzioni Tipo 815.

Foto: /Ferrari

Nach Ende des Krieges begann Ferrari mit der Arbeit an seinem Auto, dem 125 S – einem Zweisitzer mit 12-Zylindermotor und bloß 1,5 Litern Hubraum. Nur zwei Wochen nach dem "vielversprechenden Misserfolg" gewann der Ferrari das Rennen rund um die Caracalla Thermen in Rom.Im Jahr darauf stellte Ferrari auf dem Turiner Autosalon den 166 MM vor, einen offenen Zweisitzer, der für betuchte Kundschaft zu kaufen war. Einer der Kunden war ein gewisser Giovanni Agnelli, später Herr über das Fiat-Imperium (und der künftige Alleineigentümer von Ferrari).

Beginn der Serienfertigung

Ferrari war für Sportwagenliebhaber und Hobbyrennfahrer interessant geworden. Und in Maranello schätzte man das Geld, das über den Verkauf der Sportwagen hereinkam. Gleichzeitig eilte man auf den Rennstrecken von Erfolg zu Erfolg. 1949 gewann die Rennversion des 166 MM die prestigeträchtigen 24 Stunden von Le Mans. Ein Jahr später stieg Ferrari in die eben ins Leben gerufene Formel-1 ein. Dass man nicht gleich beim ersten Rennen in Silverstone am Start war, soll daran gelegen haben, dass man sich nicht über das Startgeld einigen konnte. Ab dem zweiten Rennen, dem in Monaco, war man aber dabei. Den ersten Sieg errang ein Ferrari in der Formel-1 1951 mit Froilán González am Steuer. 1952 konnte Alberto Ascari den ersten WM-Titel für Ferrari holen. Ein Erfolg, den er gleich im Jahr darauf wiederholte.

Foto: /Ferrari

Tragödien

In den wilden Jahren des Automobilsports gab es für die Scuderia aber nicht nur Sternstunden. Alberto Ascari verunglückte am Steuer eines Ferrari-Sportwagens in Monza 1955 tödlich. 1957 kam Alfonso de Portago bei der Mille Miglia bei Guidizzolo nach einem Reifenplatzer von der Straße ab. Neben de Portago und seinem Beifahrer Edmund Nelson kamen auch neun Zuschauer ums Leben. Der Fall beschäftigte in den folgenden Jahren die italienische Justiz. Mit dem tragischen Unfall kam das Aus für die Mille Miglia als Rennsportveranstaltung.Anfang der 60er brachte Ferrari den 250 GTO. Einen Sportwagen, der seinerzeit bei ambitionierten Hobbyrennfahrern für leuchtende Augen sorgte, so wie heute bei vielen Oldtimersammlern. Vor einigen Jahren wurde ein Exemplar für mehr als 50 Millionen Dollar verkauft.

Foto: Ferrari/Courtesy of Bonhams

Auch der Ford-Konzern schickte sich zu Beginn der 60er-Jahre an, die Firma Ferrari zu kaufen. Die Verhandlungen scheiterten und offensichtlich hatte Enzo Ferrari die Amerikaner so vor den Kopf gestoßen, dass man in Dearborn vor lauter Ärger den GT40 in Auftrag gab, um die Italiener in Le Mans zu bügeln – was später auch gelingen sollte. Nicht aber im Jahr 1965. Da gewann ein gewisser Jochen Rindt aus Österreich mit seinem amerikanischen Partner Masten Gregory auf Ferrari 250 LM. Eine Überraschung, auch für die beiden Rennfahrer. Sie gingen ins Rennen mit dem Vorsatz, das Auto derart am Limit zu fahren, dass es bald den Geist aufgeben möge. Der rasante Fahrstil brachte Rindt/Gregory in Führung, nur das Auto wollte nicht kaputt werden. Am Ende stand der Sieg für Rindt, Gregory und Ferrari.

Der wenig diplomatischen Ader des "Alten" verdankt die Autowelt auch die Geburt einer anderen Sportwagenmarke – mit dem Traktorbauer Ferruccio Lamborghini zerkrachte sich Ferrari so, dass der beschloss, selber Sportwagen zu bauen, um Ferrari Konkurrenz zu machen. Ein "Wettrüsten" der italienischen Autokonstrukteure, das sich bis heute fortsetzt.

Fiat steigt ein

Für Ferrari zeichnete es sich in den 60er- Jahren aber ab, dass es ohne die finanzielle Hilfe eines großen Konzerns nicht gehen würde. Zu Fiat gab es Kontakte, zumal die Turiner schon V6-Motoren für Ferrari bauten. Der Motor wurde von Enzo Ferraris früh verstorbenen Sohn Alfredo "Dino" konzipiert und wurde in einem Modell, das nur Dino getauft wurde (den Namen Ferrari sollten nur die Autos mit 12-Zylindermotor tragen) eingesetzt. Fiat-Boss Giovanni Agnelli war von Beginn an ein Freund der Marke und man verständigte sich darauf, dass Fiat 50 Prozent von Ferrari übernehmen sollte.Finanziell gestärkt begann man mit dem Bau der hauseigenen Teststrecke in Fiorano, – ein Luxus, den sonst kein Team in der Formel-1 hatte. Dort lief es für Ferrari in jenen Jahren ohnehin nicht wirklich erfolgreich, den letzten Titel hatte John Surtees 1964 geholt.

Foto: Michael Andrusio

Nachdem Enzo Ferrari mitverfolgt hatte, wie Niki Lauda in einem unterlegenen BRM seinen Ferraris in Monaco um die Ohren gefahren war, holte er 1974 den Österreicher. Und es fand sich ein geniales Trio: Lauda als Fahrer, Luca di Montezemolo als Teamchef und Mauro Forghieri als Konstrukteur.Niki Lauda verließ allerdings die Scuderia Ferrari nach dem zweiten Titel. Als sich der Groll des alten Enzo über Laudas Abgang gelegt hatte, teilte er ihm mit, dass er fünf Mal Weltmeistertitel geholt hätte, wenn er in Maranello geblieben wäre.

Enzo Ferrari stirbt

Foto: /Ferrari

1988 starb Enzo Ferrari – er wurde neunzig Jahre alt. Der letzten Sieg eines seiner Autos, den er erleben durfte, gelang einem Österreicher, Gerhard Berger. Ein Jahr vor Ferraris Tod hatte man den extremen Sportwagen F40 vorgestellt und damit Enzos letzten Wunsch erfüllt. "Ich möchte ein Auto bauen, das schneller ist als alle anderen und dann möchte ich sterben", sagte er. Der Nimbus, der letzte Ferrari aus der Ära von Enzo zu sein, ließ die Preise für den F40 (aber nicht nur für den) durch die Decke gehen.

Mit Michael Schumacher als Fahrer gelang Ferrari Anfang der 2000er ein unglaublicher Erfolgslauf: Fünf Fahrertitel und sechs Konstrukteurstitel in Folge.

Gegenwart

Heute ist Ferrari ein börsennotiertes Unternehmen und betreibt zwei Ferrari-Vergnügungsparks, einen in Abu Dhabi, einen in Spanien. Und auch in der Ur-Heimat von Ferrari, in Modena und in Maranello, werden die Museen, die sich der Historie der Marke widmen, von den Fans gestürmt.Pro Jahr verlassen über 8.000 Autos die Produktionshallen in Maranello.

Foto: /Ferrari

Der aktuelle Supersportwagen der Marke ist der LaFerrari – 965 PS stark und wie alle limitierten Modelle aus Maranello schon ausverkauft, bevor er überhaupt auf dem Markt ist.Dass der LaFerrari – und für die meisten Autofans auch jedes andere Modell mit dem sich aufbäumendem Pferd – ein unerfüllter Wunschtraum bleibt, ist ganz im Sinn von Enzo Ferrari: "Jeder träumt davon, einen Ferrari zu fahren. Das war von Anfang an meine Absicht."

Foto: /Ferrari