Der VW Golf als Variant mit Basisdiesel im Test

Im Jahr 1974 brannte in Wolfsburg ordentlich der Hut. Die Geschäfte liefen schlecht, die Käfer-Ära neigte sich unaufhaltsam dem Ende zu, die Energiekrise drohte.

Mit dem Start der Serienproduktion des neuen Modells VW Golf am 2. März ’74 änderte sich das Szenario aber schlagartig. Das Konzept mit selbst tragender Karosserie, Heckklappe, variablem Kofferraum, quer eingebauten, wassergekühlten 4-Zylindermotoren, Federbein-Vorder- und Verbund- lenkerhinterachse war für einen deutschen Autohersteller eine Revolution – und richtungsweisend für die Kompaktklasse.

Foto: VW

Seit Mitte der 1970er-Jahre hat sich eine Menge verändert – nicht zuletzt auch der Golf, schließlich ist nichts so beständig wie der Wandel – aber eines ist gleich geblieben: Ein Golf hat wie ein Golf auszusehen, das Auto muss mit der Zeit gehen, aber nicht revolutionär sein. Dieses VW-Dogma gilt bis heute. So fällt kaum auf, dass der 2012 erschienene Golf VII für die zweite Hälfte des Modellzyklus’ ein Facelift verpasst bekommen hat.

Ob "das ikonenhafte Design durch neue optische Detaillösungen nochmals an Charisma gewonnen" hat, wie uns die VW-Produktpresse glauben lassen will, sei dahingestellt. Fest steht aber, dass das Äußere an Schärfe gewonnen hat. Allein die überarbeitete Leuchtengrafik mit LED-Tagfahrlicht lässt die Front angriffiger wirken, die ebenfalls neu gestalteten Kühlöffnungen im unteren Bereich des Stoßfängers betonen die Breite des Autos.

Agil und sparsam

Weil der Motor-KURIER den Golf als Variant mit Grundausstattung und dem ebenso lebenslustigen wie unglaublich sparsamen 1,6-Liter-Basisdiesel probiert hat, musste zwar auf einige Assistenzsysteme verzichtet werden, gleichzeitig blieb uns aber auch die Gestensteuerung für Infotainment, Navi und Radiobedienung erspart. Die gibt’s nämlich entweder gegen Aufpreis und/oder in den gehobenen Ausstattungslinien.

Statt dessen gibt’s konventionelle Knöpfe, Tasten und Drehregler, die eine ebenso simple wie eingängige Bedienstruktur ermöglichen: Eine Wohltat für alle, denen die Herumwachlerei auf die Nerven geht.