Das volle Programm gibt’s ab 2019. Dann wird Mini das reinrassige Elektroauto auf den Markt bringen. Bis dahin hat man einen Plug-in-Hybrid im Angebot – in Form des Cooper S E Countryman. Dass man für die Elektrifizierung den Countryman ausgesucht hat, kommt nicht von ungefähr, hat doch das SUV unter den Minis das üppigste Platzangebot für die zusätzliche Technik.

Trotzdem musste noch hier und da Platz eingespart werden. So schrumpft das Laderaumvolumen im Kofferraum von 450 Liter im normalen Countryman auf 405 Liter. Und auch der Benzintank musste von 51 Liter auf 36 Liter verkleinert werden.

Foto: KURIER/Michael Andrusio

Klar, gilt es hier eine Lithium-Ionen-Batterie und einen Elektromotor unterzubringen. Beim Hybrid-Mini werden ein Dreizylinder-Benziner mit 136 PS und ein Elektromotor mit 65 kW kombiniert. Das macht in Summe eine Systemleistung von 224 PS. Das klingt nach viel, ist es auch – aber ein Sportwagenfeeling (wie z. B. im John Cooper Works) kommt nicht auf, hat doch der Countryman ein Gewicht von 1700 kg. Faszinierend ist aber das Zusammenspiel von Elektroantrieb und Verbrennungsmotor. Je nach Bedarf rollt man elektrisch oder fährt mit dem Dreizylinder oder es arbeiten beide zusammen, um den vollen Schub zu generieren. Wenn man wissen will, was sich gerade tut, gibt der Bildschirm Auskunft.

Foto: KURIER/Michael Andrusio

Lob verdient auch die Leistungsentfaltung, die dank dem Zusammenspiel der beiden Motoren sehr harmonisch erfolgt, das vermittelt ein souveränes Fahrgefühl. Und auch die Akustik bleibt dezent, sogar wenn der kleine Dreizylinder voll ans Werk geht.

Elektrisch unterwegs

Noch leiser wird’s natürlich, wenn man die Möglichkeit nutzt, den Countryman rein elektrisch zu fahren. Mini gibt eine maximale E-Reichweite von 42 Kilometern an, in der Realität sind es eher zwischen 25 und 30. Wer mag, kann auch bis zu 125 km/h elektrisch fahren – dann sinkt die Reichweite natürlich entsprechend noch schneller. Sinnvoller ist es, sich die Stromvorräte aufzusparen, um dann beispielsweise in der City elektrisch fahren zu können. Die elektrischen Funktionen werden über Kippschalter an der Mittelkonsole gesteuert.

Foto: KURIER/Michael Andrusio

Geschaltet wird mittels 6-Gang-Automatik. Im Cooper S E Countryman fährt man übrigens auch mit Allradantrieb. Der Verbrenner gibt seine Kraft dabei an die Vorderräder ab, der Elektromotor treibt die Hinterräder an.

Der Stecker fürs Aufladen ist vor der Fahrertür angebracht, das Aufladen dauert je nach Ladestation zwischen 2 Stunden 15 an der Wallbox (mit 3,6 kW) oder 3 Stunden 15 (wenn es die normale Haushaltssteckdose ist). Der Benzinverbrauch hängt natürlich davon ab, wie intensiv man das Stromangebot nutzt. Der Normverbrauch von 2,1 Liter ist illusorisch, mit durchschnittlichem Autobahnanteil kommt man auf rund 6 Liter.

Der (Basis-)Preis von € 36.950,– schreckt eigentlich nicht – dank 0 % NoVA.