Der Audi-Staupilot im Fahrbericht: Vom Assistenten zum Piloten

Ungeduldig warten die Techniker mit den verklebten Audi A8 am Flughafen. Jede Minute können sich die morgendlichen Staus rund um Düsseldorf auflösen und damit die Voraussetzung, den neuen Staupiloten vorzuführen. Audi wagt als erster großer Autohersteller die nächste Stufe auf dem Weg zum autonomen Fahren (siehe Zusatzartikel).

Erstmals muss der Lenker in diesem abgegrenzten Bereich nicht mehr die Systeme überwachen, sondern nur mehr "wahrnehmungsbereit" sein, damit er gegebenenfalls innerhalb von 10 Sekunden die Fahraufgabe wieder übernehmen kann. Der Staupilot "ruft" etwa den Lenker, wenn 60 km/h überschritten werden oder plötzlich ein Tier oder ein Fußgänger auf der Autobahn von den Sensoren des Autos detektiert wird.

Der Staupilot funktioniert nur auf Autobahnen oder ähnlichen Straßen mit Fahrstreifen und klaren Begrenzungen. Der Staupilot lenkt, beschleunigt, bremst das Auto selbsttätig, die Spur wechseln kann er nicht, dafür bräuchte er auch seitlich das volle Sensorenpaket (siehe Audi A8: Die Sensoren).

In Aktion

Nun aber los. Am Steuer sitzt Simon Ulbrich, Projektleiter. Journalisten dürfen aufgrund fehlender rechtlicher Grundlagen auf öffentlichen Straßen noch nicht diese Stufe 3 der Automatisierung ausprobieren, sondern erst später auf einem gesperrten Gelände. Der Autopilot wird aus rechtlichen Gründen erst ab 2018 länderweise eingeführt.

Doch zurück zur Autobahn. Anfangs herrscht flüssiger Verkehr. Der Techniker ist enttäuscht. Doch nach ein paar Minuten atmet er auf – ein Stau. Wir fahren auf der ganz linken Spur. Der automatische Abstandsregler ist eingeschaltet, das Tempo "grundelt" bei 10 km/h herum – ideal, um in der Mittelkonsole den "AI"-Knopf zu drücken. Im zentralen Anzeigenfeld zeigt die Farbe an den äußeren Rändern ebenfalls an, dass die Bedingungen für den Staupiloten passen, auf dem Anzeigenfeld erscheint ein Auto von hinten, das unsere Fahrt zeigt.

Foto: /WERK/Audi

Der Techniker schaltet das Fernsehen ein, der Lenker könnte auch Mails schreiben oder lesen, jedoch nur übers große Display. Denn eine Kamera hat ihn im Blick, um sicherzustellen, dass er immer "wahrnehmungsbereit" ist. Würde etwa der Kopf des Lenkers hinter einer Zeitung verschwinden oder der Lenker in den Fond kraxeln wollen, würde das System sofort den Lenker auffordern, das Steuer zu übernehmen. Auch das Verlassen des Autos, etwa während eines längeren Stillstands im Stau, würde den Staupiloten sofort deaktivieren.

Foto: Audi

Gesetz

Neben der Kamera gibt es auch einen gesetzlich vorgeschriebenen "Datenlogger", um bei einem Unfall klären zu können, wer zum fraglichen Zeitpunkt den Wagen steuerte. Die Infos des Datenspeichers müssen laut Gesetz sechs Monate gespeichert bleiben, von den Kameraaufzeichnungen dagegen werden nur bei einem Unfall die letzten Sekunden gespeichert. Sie sind codiert, laut Audi sind keine Gesichter zu erkennen, nicht einmal, ob ein Mann oder eine Frau am Steuer saß. Sie dienten ausschließlich dazu, sicherzustellen, dass es ein Gesicht hinter dem Lenkrad gibt und die Augen offen sind. Im Falle einer Ohnmacht des Lenkers wird übrigens nach mehrmaligen Aufforderungen zur Übernahme des Steuers ein Notruf ans Callcenter oder an die Rettung abgesetzt und das Auto bei aktivierter Warnblinkanlage auf der Spur zum Stillstand gebracht.