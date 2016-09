Autonomes Fahren: Der Mensch als Beifahrer

Automatisiertes Fahren elektrisiert die Autobranche. Autonom fahrende Modelle sind auch bereits auf öffentlichen Straßen unterwegs. Und sie machen ihre Aufgabe nicht schlecht, wie die Autorin im "Jack" von Audi erleben konnte.

Audi leitet innerhalb des VW-Konzerns die Entwicklung des autonom fahrenden Autos, das in der Endausbaustufe ohne Lenker und somit ohne Pedale die Passagiere ans Ziel führen soll. Derzeit befinden sich laut Audi die Autoentwickler in der Phase 2 auf der fünfteiligen Skala.

Datensammlung und Kundennutzen

Für die nächsten Phasen muss das Auto noch viel lernen. Dafür werden einerseits die bereits bisher aus den Autos verfügbaren Daten genutzt, vor allem aber speziell dafür ausgerüstete Fahrzeuge eingesetzt.

Foto: /WERK/Audi/Graeme Fordham

Bei Audi sind dies "Persönliche Dienst-Wägen", kurz PDW, die seit Monaten fleißig Daten an die Entwickler liefern. So sehen die Techniker per Knopfdruck, wo sich das entsprechende Auto befindet, Tempo, Tankstand, den nächsten Servicetermin, die Qualität des Telefonnetzes, die Temperatur vor Ort – insgesamt 6 Mrd. Datensätze nach 630.000 km Fahrt, wie die Techniker beim Audi Tech-Day "Connectivity" (Vernetzung) vor Kurzem in München berichteten. Damit wird auch registriert, welche Bedientasten der Lenker am häufigsten druckt, welches Radio er wann am liebsten hört, wie er lenkt, wann er schaltet, welche Routen er wann am häufigsten fährt. Punkto Navigationsdaten ist Audi Teil des "Here"-Projekts (Here gehörte früher Nokia).

Aus den Daten lesen die Techniker so manche unerwartete Erkenntnis heraus: "Mit den A6 wird sportlicher in die Kurven gelenkt als mit den Audi TT." Zumindest bei jenen, die von den Audi-Managern gefahren werden.

Foto: /WERK/Audi

Das aus den Daten gefilterte Wissen nutzt Audi einerseits, um Fahrassistenten "menschlicher" auszulegen, anderseits, um Zusatzdienste etwa im Infotainment-Bereich anzubieten: Von der selbstlernenden Routenassistenz (bereits erhältlich in Q7, A4, A5), die auch bei nicht eingeschalteter Navigation "mitdenkt" und bei Verkehrsproblemen vorschlägt, das System einzuschalten, um Alternativrouten zu erfahren. Bis zu "PIA", einer künftigen persönlichen Assistentin, die aus dem Verhalten des Lenkers lernt und dann "die Funktionen des Autos auf Verhaltensweisen und Bedürfnisse des Fahrers einstellt und aktiv Empfehlungen gibt", z. B. bei Regen die Klimaanlage auf Defrost zu stellen. Die Dienste sollen unterdrück- wie löschbar sein. Der künftige Abstandsregler wiederum soll automatisch das Tempo entsprechend der Limits drosseln.

Foto: /WERK/Audi

Die Autos werden künftig mit der Infrastruktur wie Ampeln interagieren, aber auch mit anderen Fahrzeugen, die ebenfalls ständig Daten an Großrechner liefern. So können Autos etwa einander vor Gefahren wie großen Schlaglöchern warnen und diese dann gleich automatisch umfahren.

Das Problem: Die Entwicklung kostet die Autobranche Milliarden. Verdienen will sie diese z. B. mit der schrittweisen Einführung immer zahlreicherer Apps (Anwendungen) und Assistenten.