Auto des Jahres 2017: Wer soll heuer gewinnen?

Am Montag, 6.März, wird im Vorfeld des Genfer Autosalons bekanntgegeben, welchem Auto der Titel Car of the year 2017 verliehen wird. Gesucht wird der Nachfolger des Opel Astra, der Car of the year 2016 war.

Aus 30 2016 in Europa auf den Markt gekommenen neuen Modellen hat die internationale Jury (58 europäische Fach-Journalisten - Österreich ist durch Gehrhard Nöhrer von der Kleinen Zeitung und Horst Bauer vom KURIER vertreten) im ersten Wahlgang sieben Kandidaten ermittelt, die sich mit dem Titel "Car of the Year 2017 Finalist" schmücken können.

Die Kandidaten

Alfa Romeo Giulia: Neue Mittelklasse-Limousine von Alfa Romeo. Motoren von 136 bis 510 PS; Preise von 33.990,- bis 87.900,- Euro. Hier gehts zum Testbericht Citroen C3: Kompakter Franzose mit interessanten Details. Motoren von 68 bis 110 PS; Preise von 11.990,- bis 18.690,- Euro. Hier gehts zum Testbericht Mercedes E-Klasse: Gehobene Mittelklasse mit High-Tech-Cockpit. Auch als Kombi und All-Terrain-Version zu haben. Motoren von 150 bis 612 PS; Preise von 46.750,- bis 152.680,- Euro (Limousine). Hier gehts zum Testbericht Nissan Micra: Fünfte Generation des japanischen Kleinwagens im sportlicheren Gewand. Motoren: 73 oder 90 PS; Preise von 12.605,- bis 21.775,- Euro. Hier gehts zum Fahrbericht Peugeot 3008. Vom Kompakt-Van zum SUV mutiert, aber ohne Allradantrieb. Motoren von 100 bis 180 PS. Preise von 25.450,- bis 41.950,- Euro. Hier gehts zum Testbericht Toyota C-HR: SUV mit Coupe-Stil. Wahlweise mit 1,2-l-Turbo-Benziner oder Hybridversion (122 PS). Preise von 22.200,- bis 30.400,-. Hier gehts zum Fahrbericht Volvo V90: Großer Kombi der 90er-Baureihe der Schweden. Motoren von 150 bis 320 PS; Preise von 43.300,- bis 74.687,- Euro. Hier gehts zum Testbericht

Abstimmung