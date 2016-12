Wenn Alfa Romeo nach fünf Jahren der Abstinenz wieder mit einem Modell in der Mittelklasse vertreten ist, sorgt das für Aufmerksamkeit. Wenn dann noch gleich bei der Präsentation verkündet wird, dass das Topmodell Quadrifoglio Motoren von Ferrari bekommt, klingt das erst recht vielversprechend.

Allein, was gut in Sachen PR ist, muss nicht automatisch hilfreich für die Verkaufszahlen sein. Damit sind wir bei der Giulia ohne Kleeblatt, aber mit Diesel – in unserem Fall ein 2,2-Liter mit 180 PS. Und damit ist Alfa Romeo für die Kaufgewohnheiten der p.t.Kundschaft in dieser Klasse bestens gerüstet.

Mit der Giulia tritt Alfa Romeo also gegen BMW 3er, Audi A4, Mercedes C oder Jaguar XE an. Ganz klassisch bringt der Alfa seine Kraft mittels Heckantrieb auf die Straße.

Foto: Michael Andrusio

Das Cockpit empfängt einen in noblem Schwarz. Auch der zentrale Bildschirm wechselt erst von schwarz zu bunt, wenn die Giulia zum Leben erwacht, das passiert mittels Startknopf am Volant. Überhaupt wirkt das Cockpit sehr aufgeräumt, was daran liegt, dass vieles über Drehregler zwischen den Sitzen bzw. Touchscreen gesteuert wird. Oft genutzte Funktionen (wie Klimaanlage oder der Lautstärkeregler fürs Radio) haben ihre eigenen Regler. Das wirkt alles durchdacht und stimmig.

In Fahrt

Die wahre Stärke zeigt die neue Giulia aber, wenn man mit ihr fährt. Das Fahrwerk hält den schönen Italiener bestens auf Kurs und die Lenkung ist wunderbar exakt (ohne nervös zu wirken). Zusammen mit dem Heckantrieb, der die Kraft des Diesels ohne übertrieben häufiges Regeln der Elektronik auf die Straße bringt, macht die Giulia auf kurvenreicher Strecke viel Freude. Das Ganze lässt sich noch steigern, indem man den Fahrdynamikregler in den Sportmodus dreht, was vor allem das Ansprechverhalten des Motors nochmals schärft (dass es auch eine Art Ecomodus gibt, der das Gegenteil bewirkt, sei der Vollständigkeit halber angemerkt, mehr aber auch nicht).

Foto: Michael Andrusio

Mit 180 PS gibt es an den Fahrleistungen nichts auszusetzen, zumal die Kraft auch harmonisch über den am häufigsten genutzten Drehzahlbereich abgegeben wird. Wenn man dem Motor etwas ankreiden kann, dann die etwas ruppige Laufkultur, vor allem nach dem morgendlichen Kaltstart klingt der 2,2-l-Diesel unverhohlen nach Diesel (und nicht nach Alfa oder gar Ferrari). Dafür punktet der Selbstzünder wiederum beim Verbrauch – knapp über 6 Liter sind für so ein Auto höchst zufriedenstellend.

Foto: Michael Andrusio

Die von uns getestete Giulia 2,2 kostet mit dem Ausstattungsniveau "Super" ab € 38.890,–. Da sind alle wesentlichen Goodies bzw. Assistenzsysteme mit an Bord, gegenüber der Basisversion unterscheidet sich Super eigentlich nur durch eine 7’’-TFT-Instrumentenanzeige (in der Basis-Giulia sind es 3,5), Leder/Stoffsitze und ein paar optische Behübschungen. Was ausstattungstechnsich als Extra zu ordern ist, wäre die Einparkhilfe – die wäre nützlich, damit Giulias hübsche Nase, genannt Scudetto, nicht verbogen wird.