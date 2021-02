WTO, quo vadis?

Donald Trump war vieles, aber gewiss kein Fan der Welthandelsorganisation (WTO). Vom „schlechtesten Handelsdeal aller Zeiten“ war die Rede, selbst ein Austritt stand im Raum. Auf Worte folgten Taten. Die US-Mitgliedschaft blieb zwar aufrecht, sie gingen aber auf offenen Konfrontationskurs mit dem „Kronjuwel“ der WTO, ihrem Streitbeilegungssystem. So blockierten sie die Bestellung neuer Mitglieder des WTO-„Höchstgerichts“ (dem Appellate Body) so lange, bis es handlungsunfähig war – etwa so, als gäbe es keine Richter am Obersten Gerichtshof (OGH). Nur dass die Streitparteien ganze Staaten oder die EU sind. Ein weiteres schweres Erbe für Joe Biden.

„Amerika ist zurück, Diplomatie ist zurück im Zentrum unserer Außenpolitik“ hieß es in seiner ersten außenpolitischen Rede. Klingt doch vielversprechend. Handelspolitische Kollektivutopie wird es allerdings auch mit ihm keine geben. Protektionismus hat in den USA schließlich eine lange Tradition, schon im 19. Jahrhundert schützten sie ihre Produzenten vor der ausländischen Konkurrenz.

Dass sie dennoch ein hohes Wirtschaftswachstum verbuchen konnten, wird bis heute als gewichtiges Argument ins Feld geführt, um Zölle zu rechtfertigen. 1930 folgte der Smoot-Hawley Tariff Act, der Zölle in Höhe von 59,1 Prozent vorsah und entscheidenden Anteil am Einbruch der US-Importe (um 40 Prozent!) hatte. Die aktuellen 25- bzw. 10-Prozent- Zölle auf Stahl und Aluminium sind da ein „Lercherl“.