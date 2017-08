Wendepunkt

Hinter dem Hof des Hauses, in dem ich aufgewachsen bin, stand früher eine alte Trauerweide. Ihr Stamm war dick. So dick, dass wir Kinder ihn nur zu dritt umfangen konnten. Hand in Hand standen wir dann da, breitbeinig, das Gesicht in die Rinde gedrückt und hielten uns fest. Wir konnten den anderen nicht sehen, wir bekamen kaum Luft, aber wir hielten so lange aus, bis es uns gelang, dass die Handfläche des letzten die des ersten Kindes berührte.

Jedes Jahr im Frühling machten wir diesen Test, der uns bewies, dass sich im langen Winter nichts verändert hatte. Trotz Schulwechsels, trotz Umzugs aus dem Kinderzimmer, trotz Abstands der Linien am Türstock, an der die Eltern jeden Herbst unsere Größe maßen.

Die Trauerweide war unser Baum. Man musste durch eine Lücke im Zaun kriechen, der die Siedlung umschloss und von der kein Erwachsener wusste. Dort verbrachten wir den Frühling, die warmen Sommernächte, trafen uns wieder an den Herbstnachmittagen und immer waren wir dabei ungestört. Wir machten Mutproben, versteckten uns manchmal, wenn die Eltern uns suchten und beobachteten sie dann kichernd, wie sie durch den Hof liefen und nach uns riefen. Wir behielten unser Geheimnis für uns. Das Loch im Zaun wurde niemals geflickt. Es ist noch heute da. Als ich eines Sommers in den Ferien vom Studieren nach Hause kam, stand dort ein Bagger, die Trauerweide war gefällt. Da wusste ich, die Kindheit ist vorbei.

Vor zwei Wochen saß ich mit meiner Freundin in einem Wartezimmer eines medizinischen Instituts, das wie viele Wartezimmer so unbequem und unpersönlich war, dass man sich klein und ängstlich fühlte. Wir saßen da und warteten auf eine Untersuchung. Sie sollte darüber Gewissheit geben, ob der Fremdkörper, der einfach so in ihr gewachsen war ohne sich bemerkbar zu machen, ohne um Erlaubnis zu fragen, gutartig oder bösartig war. Und wie wir da auf unseren Plastikstühlen hin und her rutschten und über alles sprachen, nur nicht das Naheliegendste, da dachte ich mir: jetzt ist es so weit. Jetzt ist die Jugend endgültig vorbei.

Jetzt wird es ernst

Die unbeschwerten Nächte miteinander, das lange Ausschlafen danach, das Gefühl, nichts zu verlieren zu haben. Jetzt wird es ernst. Und jetzt erfahre ich vielleicht zum ersten und sicher nicht zum letzten Mal, dass mir ein Mensch in absehbarer Zeit genommen werden könnte, der immer da gewesen war. Beim Studium, bei meiner Hochzeit, bei allen Krisen. Die große Schwester, die nicht verwandt und doch Familie ist. Es ist schon seltsam mit dem Älterwerden. Man wacht morgens auf, alles fühlt sich an wie gestern, schmeckt und riecht unverändert und doch passieren Dinge, die alles anders werden lassen. Plötzlich steht man an einem Wendepunkt und der Weg zurück ist für immer versperrt.

Für meine Freundin ist alles gut ausgegangen. Sie muss zwar regelmäßig zur Kontrolle, „aber“, schreibt sie mir aus dem Urlaub, „bald bin ich wieder da“. Sie kommt, um zu bleiben. Dort, wo die Trauerweide stand, ist jetzt ein Wohnhaus. „Mit vielen Kindern“, schreibt meine Mutter, „die sich verstecken so wie ihr damals“. Sie hat es immer gewusst. Alles geht weiter, auch ohne uns. Auch wenn wir nicht dabei sind. So war es wohl immer gedacht.