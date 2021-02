Warum der Impfstoff in Europa eng wird

Der Impfstoffengpass in Europa ist auf mehrere Gründe zurückzuführen. So werden die meisten neuen Medikamente zuerst in den USA der dortigen Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) vorgelegt, um auf den profitabelsten Pharmamarkt eine Zulassung zu erreichen. Dies ist auch bei den derzeit für Europa wichtigen Impfstoffen von Pfizer/Biontech und Moderna der Fall.

Zweitens hat die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) zu lange für die Zulassung in Europa benötigt, was auch für den zuletzt zugelassen Impfstoff von Astra Zeneca, der mittlerweile bereits in 50 Länder zugelassen ist, gilt.

Schließlich haben sich ja schon andere Behörden wie die FDA oder die britische Zulassungsbehörde mit derselben Frage beschäftigt und den Impfstoffen bedingte Zulassung erteilt.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die dort tätigen Experten über hohe Kompetenz verfügen, außerdem sind deren Dossiers öffentlich zugänglich, sodass durch eine weitere Prüfung durch europäische Experten wohl keine gegenteiligen Schlussfolgerungen zu erwarten sind.

In diesem Kontext entsteht natürlich das Problem, dass die verzögerte Zulassungsgenehmigung von Covid-Impfstoffen in Europa für Tausende Europäer zu spät gekommen ist beziehungsweise noch kommen wird und wir mehr Covid-Todesfälle beklagen müssen, als unter Impfschutz der Fall gewesen wäre.