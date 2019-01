Achtung, das ist eine Beschwerde: Wie kann es der ORF wagen, die Pistenpräparierung in Kitzbühel nicht live zu übertragen, inklusive einer Pistenraupe als Co-Kommentator? Oder das Training zur wetterbedingten Verschiebung der Abfahrt auf 13.00 Uhr inklusive Verlegung zum Super-G-Start? Oder Rainer Pariaseks Interview mit einer Weißwurst, geführt auf Englisch? Oder Hans Knaussens Kamerafahrt durchs sektprickelnde Gesellschafts-Leben (auch bekannt als Brause-Falle) mit den gefürchteten Schlüsselstellen Stanglwirt – Take Five – Rosi Schipflinger?

Ehrlich: Wie soll man da die korrekte patriotische Verstreifung zusammenbringen? Wie in Stimmung geraten, sich die Hausbergkante zu geben, einen Lärchenschuss zu haben, wirklich gamsheitlich zu denken?

Wenn uns der heilige Hahnenkamm schwillt, dann haben wir unser Kamming-out: Wir sind nicht kleinkariert, wir sind ge-streif-t.