Urteilsveröffentlichung für Egisto Ott

Durch die am 7. August 2022 auf der Website www.kurier.at platzierte Veröffentlichung mit der Überschrift „In dieser Affäre fehlen noch Puzzlesteine“, in der mit Bezug auf den Antragsteller Egisto Ott behauptet wurde, er habe Politiker von ganz links bis ganz rechts mit Geheimdienstinformationen versorgt und sei ein „Halb- bis ganz Krimineller“, wurde in einem Medium in Bezug auf den Antragsteller der objektive Tatbestand der üblen Nachrede gemäß § 111 Abs 1 und 2 StGB hergestellt und dieser als überführt und schuldig hingestellt bzw als Täter der strafbaren Handlung der Verletzung des Amtsgeheimnisses nach § 310 StGB bezeichnet.

Die k-digital Medien GmbH & Co KG als Medieninhaberin der Website www.kurier.at wurde zur Zahlung einer Entschädigung an den Antragsteller sowie zur Urteilsveröffentlichung verpflichtet.

Oberlandesgericht Wien, Abt. 18, am 14. September 2023