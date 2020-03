So geht’s sicher nicht!

Mit einer Gemeinschaft verhält es sich ähnlich wie mit einer Kette. Beide sind nur jeweils so stark wie ihre einzelnen (Mit)Glieder. Wahre Stärke der Mitglieder von Gemeinschaften zeigt sich besonders in Krisenzeiten. Und da erleben wir aktuell geradezu Unglaubliches. Das schwerst von COVID-19 geschüttelte Italien braucht dringend Schutzausrüstung für das medizinische Personal, dazu Beatmungsgeräte für die Coronavirus-Erkrankten.

Es gibt internationale Solidarität während dieser globalen Pandemie. Kuba schickt 52 Ärzte nach Italien, China produziert auf Teufel komm raus Schutzmasken und medizinische Geräte. Aktuell holt die AUA 130 Tonnen Ausrüstung aus China. Was machen unsere EU-Mitgliedstaaten Tschechien und Polen? Sie beschlagnahmen die aus China eintreffenden Lieferungen. Ganz nach dem Motto: Uns ist das Hemd näher als der Rock. Vorbild ist leider Deutschland, das tagelang einen Lkw-Transport mit Medizinmaterial nach Österreich an der Grenze zurückhielt.

Nichts geht von China via Tschechien und Polen nach Italien. Damit das Ganze keine total verheerende Optik hat, wurde offiziell nicht beschlagnahmt, sondern es wurde „gestohlen“. Die Optik bleibt furchterregend. Außerdem wären solche Diebstähle ein Armutszeichen für die innere Sicherheit in Polen und Tschechien. Nach offiziellen Zahlen sterben täglich in Italien beinahe mehr Menschen an COVID-19, als es jeweils Corona- Infizierte in Polen und Tschechien gibt. Oder wird auch bei diesen Zahlen von beiden Staaten gelogen? Wen würde es noch wundern?

Nach der Corona-Krise gehört innerhalb der EU einiges rasch aufgearbeitet – ohne Rücksicht auf Verluste. Dieser Verlust an gemeinschaftlicher Solidarität ist nicht tolerierbar. So geht EU sicher nicht!