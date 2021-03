Pandemie-Tindern: Verimpft, verlobt, verheiratet

Wie es mit dem Dating in Corona-Zeiten so läuft? Nächste Frage.

Wobei: Interessant ist es schon, wie sich die Phasen der Pandemie in den Tinder-Profilen (Anm.: Das ist die virtuelle Kennenlernbörse der Millennials) spiegelt. In Lockdown 1 waren Tiger-King-Witzchen en vogue, dann Maskenselfies, im Sommer präsentierte sich jeder mit Gipfelkreuz und Stand-up-Paddel (hat hier jemand Urlaub im eigenen Land gesagt?). Als die zweite Welle anrollte, brach eine hektische Suche nach einer „Bezugsperson“ zum gemeinsamen „Quarantine & Chill“ (ein Code für Sex auf der Couch) aus. Alles besser, so schien es, als finstere Wintermonate im Solo-Modus.

Dachte auch Freundin A., als sie sich zu einem Last-Minute-Date beim Heurigen verabredete. Es roch nach Herbst und zweitem Lockdown, und sie ahnte nicht, dass ihr der charmante Mittdreißiger nebst seiner Handynummer auch eine Handvoll Coronaviren mit auf den Weg geben würde. Auf eine Wiederholung verzichtete sie dankend (und: hustend). Später stellte sich heraus, dass ihr die virile Virenschleuder einen echten Wettbewerbsvorteil im digitalen Dating-Dschungel beschert hatte. Corona-Antikörper erhöhen neuerdings den Marktwert, noch mehr ein Bekenntnis zur Impfung – der jüngste Trend beim Pandemie-Dating. „Covid-vaccinated“ steht in immer mehr Profilbeschreibungen, gleich hinter „Foodie“, „Mountainlover“, „Fitnessaddict“ und „1,85“.

Dass es auch positive Lockdown-Lovestorys gibt, beweist Single-Freundin J., die durch Tinder zwar nicht ihren Immun-, aber ihren Beziehungsstatus verändert hat. Aus einem Distanzspaziergang wurde ganz große Nähe. Jetzt sind die beiden unzertrennlich. Wie Ross und Rachel, Meghan und Harry. Um nicht zu sagen: wie Astra und Zeneca.