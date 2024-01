Übers Erotikgeschäft nach Wurstico: Mit "Lugneroff" durch die Lugner City

Ich bin Fan der Lugner City. Denn im Einkaufszentrum nebst der U6-Station Burggasse in 1150 Wien wird großes Kino geboten. Nicht im eigentlichen Kino, sondern abseits davon – also zwischen Orion und Crystal Boutique, Wurstico und dem Nagelstudio „Pretty Women“. Dort passieren die aufregendsten Geschichten, werden starke Bilder (mit starken Gerüchen) geliefert. Das liegt an der kunterbunten Mischung an Menschen, die dort „herumlugnern“, herumstehen und natürlich auch irgendwas kaufen. Hier bekommt man einen guten Querschnitt der Gesellschaft geliefert, wobei sich der Anteil an Bobos und Yuppies in Grenzen hält. Die schaffen es nämlich selten, den Gürtel zu überqueren. Selbst schuld. Denn auf drei Stockwerken wird einem alles geboten, was man zum Leben braucht.