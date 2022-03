Tschick nicht chick

H├╝rdenlauf. Wer fr├╝her durch Wien flanierte, hatte mitunter einen H├╝rdenlauf ├╝ber Hundstr├╝mmerl zu absolvieren. Die Girardigasse nannten wir Kinder Hundstr├╝mmerlgasse. Und nicht nur einmal lie├čen Herrl oder Frauerl ihre Tiere genau vor die T├╝r schÔÇŽ Die aus dem Haus traten, waren chancenlos. Dieses Problem ist zum gro├čen Teil entsch├Ąrft. Ein anderes bleibt ÔÇô Tschickstummel wohin das Auge blickt ÔÇô, und damit die Frage: Kann es so schwierig sein, den Unrat, den man verursacht, selbst zu entsorgen? Anscheinend rauchen mehr, als man 2022 vermuten w├╝rde. Die Zigarettenreste liegen auf und neben den Gehsteigen, in den Wiesen, mitten im Wienerwald. Und sie sind umweltsch├Ądlich, werden als Sonderm├╝ll eingestuft. Rund 4.000 Chemikalien bleiben laut Stadt Wien im Filter und gelangen in den Boden.

Turn├╝bung. Andere als die Verursacher heben die Stummel jetzt auf, als Freizeitbesch├Ąftigung. Dokumentiert unter anderem bei der Vienna Tschick Challenge. Auch beim Plogging kommt man nicht um das Thema Zigaretten herum: Beim Lauftraining wird nebenbei M├╝ll gesammelt. Der Trend kommt aus Schweden. ÔÇ×PlockaÔÇť ist das schwedische Verb f├╝r aufsammeln. Der Rest des Wortes kommt vom Jogging. Das sich Immer-wieder-B├╝cken soll gut f├╝r die Fitness sein, vorausgesetzt man macht es richtig. Ob man in manchen Stra├čenz├╝gen ├╝berhaupt noch zum Laufen kommt, ist fraglich. Eine schnelle Z├Ąhlung auf 100 Metern Gehsteig in einer Gasse im 14.ÔÇůBezirk ergab 30 Tschickstummel. M├Âgen die Kampagnen f├╝r ihre Entsorgung so erfolgreich sein, wie die f├╝r die Entsorgung des Hundekots (Stichwort: Sackerl f├╝rs Gackerl).

Fotoshow. Was weltweit so an Mist beim Jogging gefunden wird, kann man sich auf Instagram unter #plogging ansehen.