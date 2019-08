Österreich bremst sich durch hohe Steuern unnötig aus

Große Unsicherheiten entstehen laut 68 Prozent der befragten Unternehmer vor allem durch die unklare oder widersprüchliche Interpretation steuerlicher Regelungen durch die Finanzverwaltung.

Hier nennt Gabler als Beispiel die Regelung für Bewirtungskosten, deren steuerliche Absetzfähigkeit dem eigenen Ermessen der Finanzbehörden unterliegt. Im Jahr 2008 bei der Fußball-WM in Österreich kauften zahlreiche Firmen für ihre Kunden und Geschäftspartner Tickets. Diese waren steuerlich voll abzugsfähig.

Es fehlt an Stabilität

Was für die Finanzbehörden 2008 noch in Ordnung war, ging 2013 nicht mehr. Jenen Firmen, die ihren Kunden und Partnern Tickets für die Ski-WM in Schladming schenkten, flatterte noch Jahre später eine entsprechende Steuernachzahlung ins Haus. „Dieses Beispiel zeigt, dass es an Stabilität und Klarheit fehlt“, so Gabler.

Bei den konkreten Forderungen an die neue Bundesregierung sind sich die Unternehmen in der Deloitte-Studie einig: 75 Prozent (Mehrfachnennung möglich) nennen die Reduktion der Lohnnebenkosten als dringlichste Maßnahme. Mit 51 Prozent steht die Vereinfachung des Einkommensteuergesetzes auf der Wunschliste an zweiter Stelle. Dahinter folgen die Reduktion des Körperschaftsteuersatzes (38 Prozent) sowie des Einkommensteuersatzes (37 Prozent).