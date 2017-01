"Es ist zu heiß für mich in dieser Stadt.

Hier ist zu viel weiß, ich sehe mich nicht satt.

Es hat zu viel Hitze, und da friere ich ..." (Falco, "Zuviel Hitze")



Unter dem Titel „Junge Römer“ widmet sich die Red Bull Music Academy einem der größten Künstler, die dieses Land in den vergangenen 50 Jahren hervorgebracht hat: Falco. Anlässlich seines bevorstehenden 60. Geburtstags, den der Falke am 19. Februar gefeiert hätte, lädt der Limonandenhersteller zur "Woche für Falco". Dabei werden sich u. a. Künstler wie Peter Kruder, Clara Moto, Carl Craig, Mavi Phoenix oder Yung Hurn mit dem Œuvre des Popstars auseinandersetzen. Dafür ziehen die Teilnehmer dieses Projekts in ein eigenes Camp, das sich im Schloss Pellendorf in Niederösterreich befindet. Dort setzen sie sich mit Songs wie „Der Kommissar“, "Auf der Flucht" oder "Vienna Calling" von den Alben "Einzelhaft" und "Falco 3" auseinander. Sie zerlegen sie in einzelne Spuren, filtern Basslines oder Melodien heraus und machen daraus ihre eigene Version. Präsentiert werden die Ergebnisse im Rahmen der Partys, die ab 26. Jänner in "Ganz Wien“ stattfinden werden.

