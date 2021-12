Kanzler sagt für Neujahrskonzert ab - ein noch falscheres Signal

Ein Misstrauenssignal nämlich, insbesondere gegen die Maßnahmen, die seine eigene Regierung beschlossen hat: Die Wiener Philharmoniker haben die Besucherzahlen im Musikverein am Samstagvormittag auf die verordnungskonforme Zahl an Besuchern reduziert, man muss geimpft und getestet sein, um im Musikverein dabei sein zu dürfen. Für einen Kanzler wohl keine besondere Hürde. Was spräche also faktisch gegen einen Besuch? Und wenn etwas faktisch dagegen spricht, gilt das dann nicht für alle - und man muss das Konzert absagen? Ist das Neujahrskonzert eine untragbare Omikrongefahr, die man halt eben noch so durchwinkt, wegen des Tourismus und der Fernsehbilder?

Die Absage ist auch ein (weiteres) schlechtes Signal für die Kultur. Ja, die Mitklatschfreude bei "Live is Life" im ORF-Zentrum mitten im Lockdown war politisch ungeschickt ohne Ende. Jetzt aber ist weder Lockdown, noch ist der "Radetzkymarsch", außer für eine ganz, ganz enge Zielgruppe, ein Moment allergrößter Ausgelassenheit, die in den neiderweckenden Bereich hineinreicht. Das durchaus geschickte Marketing rund um das Neujahrskonzert hat dieses als positives Signal in die Welt hinaus positioniert, auch für die Kulturbranche. Dass das Konzert Anfang 2021 - zwar im leeren Saal, aber doch - stattfinden konnte, hat vielen in der gebeutelten Branche Hoffnung gemacht.