"Die Simpsons": Parodie als Metakommentar

Durch das Senden seines eigenen berühmten GIFs stellt Homer die filmische Gemachtheit, also die, durch das Medium der Zeichnung, bedingte Künstlichkeit der Serie aus. Jene ist bei einer Zeichentrickproduktion zwar offenkundig, wird aber in den seltensten Fällen inhaltlich kommentiert, wie etwa in diesem Fall. Die " Simpsons" behaupten damit ein Hoerms Bewusstsein darüber, dass er Teil eines ikonografisch aufgeladenen Pop-Phänomens ist, das in der digitalen Kommunikation eine etablierte Bedeutung inne hat. Er wird so quasi von Truman Burbank, dem unwissenden Hauptdarsteller einer Reality-Show in einer Verfilmung mit Jim Carrey, zur Truman-Show an sich.

Der auf die vierte Wand verweisende Kommentar fügt sich elegant in das Konzept der „ Simpsons“, die gern unterschwellig gesellschaftskritisch arbeiten und mit dem Meta-GIF einen Verfremdungseffekt geschaffen haben, der Bertolt Brecht alle Ehre gemacht hätte. Ein solcher Effekt weist in der Theatertheorie auf situative Unstimmigkeiten hin und zerstört so die Illusion des Zuschauers. Nichts ist, wie es scheint. Zumindest wenn davon ausgegangen wird, dass Homer Simpson nicht um den Umstand seines Zeichentrick-Daseins weiß.