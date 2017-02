Auf die Socken gekommen

"Willst mit Stil die Straße rocken, nimm die Hose aus den Socken." Vergessen Sie diesen Merksatz gleich wieder und holen Sie ihr schönstes Paar Socken – vorzugsweise das in Weiß – aus dem Kasten und ziehen Sie es an. Danach stecken Sie noch die Hose in die Socken und ab damit in die Arbeit oder in die nächste Bar. Sollten Sie die Leute auf der Straße schief anschauen, man in Ihrer Gegenwart tuscheln und abwertend gestikulieren, dann lächeln Sie einfach stilsicher zurück. Denn: Sie liegen im Trend. Ehrlich!

Was vor ein paar Jahren noch verpönt war, ein sogenanntes No-Go, ist jetzt scheinbar total angesagt: Socken sind zum modisches Accessoire aufgestiegen. Und Accessoires wollen präsentiert werden. Wie das mit den Socken passieren konnte, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es ist so: Schauen Sie den Hipstern auf die Füße. Mir wurde das unlängst beim Yung-Hurn-Konzert im WUK vor Augen geführt.

Ob man die Socken nun auch beim Sex anlassen soll, konnte ich im Rahmen meiner Recherchen noch nicht in Erfahrung bringen. Mein Tipp: Im Zweifel ziehen Sie die Socken beim Sex lieber aus. Auch wenn es kalt ist.