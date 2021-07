Die fremde Zukunft wird grenzenlos sein

Der EU-Beitritt Österreichs vor 20 Jahren war für viele Landsleute eine willkommene Aufnahme in den großen Wirtschaftsraum. Die Konsequenz, dass Europa übereinstimmende Interessen hat und gemeinsame politische Aktionen braucht, ist dabei untergegangen. Und eine Gemeinschaft bietet nicht nur Schutz, sondern verlangt auch Solidarität, doch das ist auch nicht gelernt.

Wer angesichts der internationalen Lage verspricht, es könne alles wieder so ruhig wie früher werden, Hauptsache die Zäune sind hoch genug, der betrügt bewusst. Kaum ein EU-Land ist so auf den Export angewiesen wie Österreich. Aber wirtschaftliche Interessen alleine bringen keine Sicherheit. Wer Russlands Putin in Wien hofiert, muss überlegen, was dieser strategisch plant. Er verfolgt in Syrien ausschließlich seine Interessen, aber das sind nicht unsere. Und er wünscht sich schwache Nachbarn, dagegen müssen wir ein starkes Europa bauen, das natürlich Putins Freunde in Europa nicht wollen. Wir müssen uns selbst um unsere Sicherheit in der globalisierten Welt kümmern, mit einem starken Europa.