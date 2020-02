Kurz gegen Abschiebestopp für Asyl-Pflegekräfte in Ausbildung

Eine Trendwende im Bereich der Lehre ortete Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) am Dienstag bei einem Pressegespräch in einem Innsbrucker Kletterzentrum: "Die Zahlen sind endlich wieder nach oben gegangen." Für Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ( ÖVP) muss es künftig auch darum gehen, "Erwachsene in die Lehre zu bringen".

Tirols VP-Landeshauptmann Günther Platter erinnerte einmal mehr daran, dass es in Tirol "einen enormen Fachkräftemangel gibt. Nicht nur im Tourismus, sondern in verschiedenen Branchen".

Pflegenotstand

Auf einen regelrechten Notstand steuert Österreich in der Pflege hin. Über 30.000 neue Kräfte werden in den kommenden zehn Jahren benötigt.