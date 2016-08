Gesundheit ist privat. Ja, das war einmal

Als Dwight D. Eisenhower, US-Präsident zwischen 1953 und 1961, nach einer Herzattacke im Spital war, gab sein Pressesprecher alle Details bekannt, inklusive der Farbe des Pyjamas. Lyndon B. Johnson zeigte eine Narbe am Bauch nach einer Gallenblasenoperation, und Aufnahmen von Präsident Reagans Darm wurden nach einer Krebsoperation in den Hauptnachrichten analysiert. Ärztliche Atteste sind in Amerika so wichtig wie Parteiprogramme.

Bei uns musste Bruno Kreisky auch schon zu Gerüchten wegen seiner Nierenprobleme Stellung nehmen, aber so richtig effizient wirken die Schmutzkübel erst in der Zeit der (un-)sozialen Medien, wo jedermann auch anonym die bösesten Gerüchte verbreiten kann. Da es oft keine klare Quelle gibt, ist es so schwierig, sich dagegen zu wehren.

Alexander Van der Bellen ließ sich jetzt von Professor Christoph Zielinski bestätigen, dass er "super beinand" und sicher nicht krebskrank ist. Die hartnäckigen Verleumder wird das nicht abhalten, weiter Lügen zu verbreiten. Dabei betont der Krebsarzt Zielinski, dass die Internet-Kampagne den jahrelangen Bemühungen, die Krankheit Krebs zu enttabuisieren, schadet. Krebs ist ein Schicksalsschlag und keine Schande. Die Hälfte der Krebspatienten ist arbeitsfähig. Und dank hervorragender Wissenschaftler, von denen viele auch in Österreich forschen, gibt es immer mehr Möglichkeiten, Krebs zu heilen oder als chronische Krankheit zu beherrschen.

Politiker werden auch bei uns damit leben müssen, ärztliche Atteste zu veröffentlichen. Gesundheitsministerin Oberhauser machte das bisher schon, freiwillig. Der Druck macht den Beruf leider nicht attraktiver.