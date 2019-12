Georg Willi Richtung Kurz: "Dann soll er halt Neuwahlen machen"

Georg Willi, Grünen-Urgestein und Bürgermeister von Innsbruck, gab sich am Montag im KURIER-Gespräch ähnlich gelassen wie Kogler. Ein Vorbauen der ÖVP für einen möglichen Absprung aus den Verhandlungen ortet er, selbst Verhandler in einer Untergruppe, nicht.

Keine Vermögenssteuer

"Dass nach so langen Verhandlungsphasen hie und da mal einer etwas sagt, dass dem anderen nicht so schmeckt, ist einfach klar. Und Kurz hat nichts gesagt, was wir nicht schon vorher wussten: Also keine Schenkungs- und Vermögenssteuer mit der ÖVP. Ist so. Und das werden wir auch nicht ändern können. Wissend, dass es unfair ist", sagt er.