Es ging um Emotion, nicht um Reformen

Genügt es wirklich, Plakate mit Schlicht-Slogans zu kleben ("Wohnungen statt Moscheen") oder einen Ego-Shooter aus einem Videospiel vor einer idyllischen Landgemeinde zu zeigen und mit "Drogenasylanten" zu betiteln? Dazu einen weitgehend unbekannten Herrn als Spitzenkandidaten – und schon ist ein knappes Drittel der steirischen Wähler begeistert bei der FPÖ? Es sieht so aus, aber so einfach ist das steirische Wahlergebnis doch nicht zu analysieren.

SPÖ-Landeshauptmann Franz Voves und sein ÖVP-Stellvertreter Hermann Schützenhöfer traten, vielleicht zu oft Händchen haltend, als Reformpartner an. Und mussten Strafe fürchten, weil die Wähler gerne Reformen fordern, aber, sobald sie selbst betroffen sein könnten, gar nicht mögen. Aber über Reformen wurde kaum noch geredet, die FPÖ hat es einfach geschafft, mit Ängsten vor Asylwerbern und islamistischen Aktivisten den Wahlkampf zu dominieren. Ängste gegen Fakten, denn die sehen so aus: In der Steiermark leben rund 1,2 Millionen Menschen, gleichzeitig sind 5297 Asylwerber in Grundversorgung. Das sind etwa 0,4 Prozent der Bevölkerung. Das Schicksal dieser armen Teufel kann Wahlen in Österreich entscheiden?

Politik ist Stimmung, heute mehr denn je, da hilft es nichts, dass wir über exakte Daten und genaue Informationen verfügen. Bilder dominieren uns. So gesehen ist es unverständlich, wie die Bundesregierung knapp vor Ostern, mitten in eine Regenperiode, ein Zeltlager errichten konnte. Deutlicher hätte man die Überforderung der Politik nicht ausdrücken können. Jetzt wird es Zeit, dass Bundeskanzler Faymann und Vizekanzler Mitterlehner das Thema Flüchtlinge persönlich übernehmen und nicht die Innenministerin alleine lassen.