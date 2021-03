Frauenhass im Netz – genug ist genug

Eine neue Nachricht im Posteingang. Der Absender, ein unbekannter Name. “Du Nut**, geh’ sterben. Du gehörst vergewaltigt. Eine wie du sollte keine Kinder bekommen.” Die Bandbreite an Beschimpfungen und Gewaltfantasien kennt kaum Grenzen, wenn extrem hasserfüllte Menschen ihre Aversionen und Aggressionen in die Tastatur des Computers ballern.

Das Spektrum der Grausamkeiten gegen Frauen in der On- wie Offlinewelt ist generell groß. Hetze im Netz soll vor allem exponierte und meinungsstarke Frauen mundtot machen. Sie werden gestalkt, bedroht oder bloßgestellt. In Partnerschaften werden Männer gegen Frauen handgreiflich und kontrollieren sie, digitale und analoge Gewalt gehören nicht selten zusammen. Natürlich sind auch Frauen fähig, zu stalken oder Hass-Nachrichten zu verschicken. Sie sind allerdings in weit größerem Ausmaß die Empfängerinnen solcher.

Auch Martina Salomon, Chefredakteurin des KURIER, hatte kürzlich einen Leserbrief im Posteingang, den wir hier nicht wiedergeben wollen, ihn aber als äußerst bedrohlich, obszön und widerwärtig beschreiben. Der Inhalt ist zutiefst sexistisch, einzig allein gegen ihre Weiblichkeit gerichtet, erfüllt von nichts anderem als Hass. Und Unsicherheit.

Denn in unserer Kultur haben sich Frauen öffentlich auf die Füße gestellt, Unterdrückung publik gemacht, sich nicht mehr alles gefallen lassen. Das führt bei so einigen auf der anderen Seite zu einer unglaublichen Verunsicherung. “Ein Mann mit einem gesunden Selbstwert kommt dadurch freilich nicht ins Schwanken - weder durch Meinungsartikel von Journalistinnen, noch durch Aktivistinnen, die sich für ihre Anliegen stark machen”, sagt die Psychiaterin Sigrun Roßmanith. “Aber jemand, der mit seiner scheinbaren Macht, eigentlich eine Schwäche und Pseudo-Macht, versucht dagegen aufzustehen, ist nicht selbstbewusst. Solche Menschen kämpfen dann mit allen Mitteln, da eignet sich besonders der Sexismus”, erklärt Roßmanith weiter.

Was fehlt diesen Männern? “Einfach ein gehöriges Selbstvertrauen”, so die Psychiaterin. Hier werde die Sexualität zur Machtdemonstration funktionalisiert . Eine Vergewaltigung androhen, heiße nichts anderes, als dass der Mann die Sexualität in den Dienst seines Aggressionstriebes stellt, sie als Werkzeug benützt und die Frau niedermacht und sozusagen auslöscht, damit ihre Meinung verschwindet. So hebe er seinen Selbstwert. “Das ist zudem eine sehr urtümliche Vorstellung, eine Frau auszulöschen, in dem man sie mit der eigenen Potenz vernichtet. Das passiert heute aber ständig”, so Roßmanith.