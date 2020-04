Alltag in der Risikozone: Wenn die Tochter weint

So was geht unter die Haut. So stabil kann gar keine Fassade sein, dass sie nicht unter der Wucht der Gefühle zu bröckeln beginnt. Mit einem Schlag, mit einem Brief ist die zur Schau gestellte Souveränität verschwunden, die man sich antrainiert hat, um der Tochter ja nicht zu zeigen, dass diese Situation uns Eltern ebenfalls mitnimmt - und zugegebenerweise bisweilen sogar überfordert.