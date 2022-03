Ukrainer auf der Flucht: Vom Moment, da ihr Fuß im Exil aufsetzt

Ukrainer, die sich kein eigenes Auto leisten können und die Gefahr etwas zu spät erkannt haben, sind nicht hier einquartiert. Das heißt aber nicht, dass die Speerspitze der neuen Flüchtlingsbewegung keine Hilfe benötigt. „Manche“, berichtet Ferenc, der Freiwillige in Lónya, „sind direkt aus der U-Bahn-Station geflohen, nur mit dem, was sie bei sich hatten.“ Ferenc versucht sich in ihre Lage zu versetzen. Er weiß aber, dass so eine Abstraktion nicht gelingen kann. Um niemandem hier ein Bett wegzunehmen, will er eine weitere Nacht im Auto schlafen.

12.000 Menschen passieren zur Zeit den ukrainisch-slowakischen Grenzübergang bei Vyšné Nemecké. Jeden Tag. Die staatliche und auch die Hilfe der Zivilgesellschaft in der Slowakei erinnert an die „Train of hope“-Willkommenskultur auf den österreichischen Bahnhöfen 2015. Anders als in Ungarn werden die Flüchtlinge hier von Bürgern, nicht von Polizisten empfangen. Freundlich, aber mit dem notwendigen Respektabstand. Wer will, kann hier einen Kaffee, ein Bett, eine gegen die Kälte schützende Winterjacke oder eine Dusche bekommen. Oder einen Sitzplatz im bald abfahrenden Bus in Richtung Westeuropa.