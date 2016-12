Integration – oder schnell raus hier!

Gestern in der Radetzky-Kaserne in Ottakring: Gardesoldaten sind zur Angelobung angetreten. Dabei sind nicht nur christliche Geistliche sondern auch ein islamischer Imam. Junge Muslime, egal ob sie in Österreich geboren oder als Kinder zugewandert sind, salutieren vor der österreichischen Flagge und geloben der Republik Österreich "unverbrüchliche Treue und volle Beachtung der Verfassungsgesetze und aller anderen Gesetze." Das ist gelebte Integration.

Szenenwechsel in die finstere Welt des Internets: Da zeigen deutsche Muslime, wie sie sich über unsere säkulare Gesellschaftsordnung und die Achtung der Menschenwürde lustig machen und freuen sich offen über den Berliner Anschlag. Insbesondere über den obskuren Nachrichtendienst Telegram, der stolz ist auf die Sicherheit seiner Botschaften, laufen abstoßende Sätze wie diese: "Du brauchst nichts mehr als einen Wagen und dann eine richtige Absicht und eine Menge Ungläubiger. Wer also setzt fort und rast in den nächsten Weihnachtsmarkt." Wer die Welt in gute Gläubige und Ungläubige, die getötet werden müssen, einteilt, gehört nicht hierher. Vielmehr: Solche Leute gehören verfolgt, ausgeforscht, eingesperrt und ausgewiesen.

Seit dem Berliner Anschlag wird immer wieder an den "Deutschen Herbst" erinnert, an die Terroranschläge der 2. Generation der Roten Armee Fraktion, als Prominente ermordet und ein Flugzeug entführt wurde. Damals tauchte das Flugblatt auf, auf dem ein "Mescalero" "klammheimliche Freude" mit der Ermordung des Generalbundesanwalts Buback formulierte. Das war widerlich. Aber es war nur eine kleine Gruppe von Irregeleiteten, die sich an einem Mord erfreuten. In keiner Gruppe der Gesellschaft hatte diese Einstellung eine Chance und das wusste auch jeder.

Schweinsschnitzel UND Fastenbrechen

Heute fürchten viele, dass die ohnehin schneller wachsende Gruppe der Muslime, wenn sie durch Geburt und Zuwanderung noch mehr sein werden, den Koran über staatliche Gesetze stellen werden. Dass Gewohnheiten vom Schweinsschnitzel bis zum Weihnachtsfest abgeschafft werden könnte. Diese Ängste gibt es, sie als dumm hinzustellen, bringt uns nicht weiter.

Die Antwort heißt konsequente Integration. Dabei ist Toleranz am wichtigsten, und zwar von allen Seiten. Die christlichen Feste und heimischen Bräuche gehören genauso zu unserem Land wie das Fastenbrechen. Soldaten, die ihren Glauben pflegen wollen, können das in entsprechenden Räumen. Der Verbot von Schweinefleisch ist ebenso dumm wie die zwangsweise Ernährung damit. Der Besuch eines Christkindlmarkts ist für muslimische Kinder keine Strafe, sondern eine Erweiterung ihres Lebens. Und weil nun einmal viele Terroristen Allah priesen, müssen sich muslimische Organisationen schneller und deutlicher erklären: Für eine offene und säkulare Gesellschaft, wo die Menschenrechte ohne Einschränkungen gelten und Religion Privatsache ist.