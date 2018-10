Analyse: Merkels späte Notbremse

Jetzt also so etwas wie die Notbremse: Ehe der Zug CDU und die von ihr geführte Regierung im Wahl- und Umfragetief zerschellen, gibt Angela Merkel den Parteivorsitz ab. Sie kandidiert nicht mehr auf dem Parteitag im Dezember. Aber sie bleibt Kanzlerin. Zumindest so lange es geht.

Das kann man als langsamen Abschied der "Mutti" Merkel nach 13 Jahren im Kanzleramt sehen. Oder als den Versuch, gerade noch rechtzeitig eine geordnete Übergabe des Parteivorsitzes zu organisieren, nach bald zwei Jahrzehnten (!) an der Spitze der CDU.

Vermutlich ist es beides: Wie lange Merkel, die Deutschland durch schwierigste und erfolgreichste Jahre geführt hat, Kanzlerin bleibt, hängt stark auch von ihrem Koalitionspartner ab, der schwer geprügelten SPD. Verlässt sie nach den Schlappen der vergangenen Wochen die Koalition, wird Merkel wohl keine neue Regierung mehr suchen. Hängt die SPD weiter an der Regierung, und das ist mangels auch personeller Alternativen gar nicht so unwahrscheinlich, dann kann auch Merkel weiter regieren. Und hätte ihr Haus CDU neu bestallt. Was sich auch auf ihr Image im Finale ihrer Kanzlerschaft wieder positiv auswirken könnte: Sie dient dem Land, steht einer Erneuerung zumindest in der Partei, die das Land weiter führen will, aber nicht im Weg.