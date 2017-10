Kaum war die Bestellung des 63-fachen Ex-Internationalen Peter Schöttel zum neuen ÖFB-Sportdirektor bekannt, meldeten Fußballexperten in diversen Online-Foren ihre Bedenken recht rüde an. Von einer Rückkehr in die Steinzeit ist die Rede, von einer Haberer-Partie, die in der Bestellung von Andreas Herzog zum Teamchef gipfeln werde.

Schon vor einigen Wochen, als Marcel Kollers Abschied feststand, ließ sich aus der veröffentlichten (oder lancierten?) Meinung eine deutliche Aversion gegen eine nationale Lösung herauslesen. Mit Nachsicht würden gerade noch Peter Stöger oder Ralph Hasenhüttl, zumal derzeit bei ihren deutschen Arbeitgebern ohnehin unabkömmlich, irgendwann akzeptiert werden. Warum aber traut der Österreicher einem Österreicher weniger zu? Vielleicht auch, weil die Schwächen von nationalen Kicker-Größen bekannt sind. Bei einem Fremden kristallisieren sich dessen Eigenarten erst im Laufe seiner Tätigkeit hierzulande heraus. Marcel Koller hatte seine lange Zeit sehr diplomatisch und sympathisch getarnt.

Der Schweizer genoss den Abschiedsapplaus im Prater. Er hat ihn sich trotz der verkorksten WM-Qualifikation verdient. Das 3:2 gegen den Gruppenersten Serbien wurde mit einer verstärkten Unter-21-Elf errungen, obwohl sich die Liste der Abwesenden mit David Alaba, Sebastian Prödl, Martin Hinteregger, Zlatko Junuzovic, Alessandro Schöpf, Marcel Sabitzer und Martin Harnik zumindest vor der letzten Heimpartie noch konkurrenzfähiger gelesen hatte.

Der dem ÖFB zu teuer gewordene Topverdiener Koller und der (mehr an seiner Eitelkeit als an seiner fachlichen Kompetenz gescheiterte) Sportdirektor Willibald Ruttensteiner haben ein beachtliches Reservoir an Teamkandidaten hinterlassen. Es kann für ihre Nachfolger eine zusätzliche Motivation, aber auch eine Hypothek bedeuten.

Denn letztlich werden auch Schöttel und der von ihm mitbestimmte Mister X an Resultaten gemessen werden. Bleiben die Erfolge aus, dann werden sie noch vor der WM 2022 in Katar in die Wüste geschickt.