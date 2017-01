Beim ersten Kitzbüheler Weltcup vor 50 Jahren galt nicht der Abfahrts- und nicht der Slalomgewinner, sondern der Beste der Kombination als der Hahnenkammchampion. Noch im neuen Jahrtausend versuchte die FIS Allrounder krampfhaft zu forcieren, indem sie die Super-Kombi einführte, die in Kitzbühel aus Super-G und Slalom bestand. Nach dem letztjährigen Gemurre überbeanspruchter Läufer wurde die Super-Kombi abgeschafft.

Heute wird nur noch ein Super-G absolviert. Der Sieger wird mit nur 50.000 Euro (und damit um 25.000 weniger als der Abfahrts- und Slalomgewinner) belohnt. Wobei das Wörtchen "nur" allein schon aus sportlichen Gründen unangebracht ist. Hermann Maier nennt den Super-G sogar die anspruchsvollste Disziplin, weil sie (zumal im Gegensatz zur Abfahrt kein Trainingslauf stattfindet) besonders viel Instinkt und Mut bei Tempo 100 erfordert. 2003 ermöglichte Kitzbühel Maier nach dessen Motorradunfall das sensationelle Comeback, indem man ihm zuliebe trotz problematischer Wetterbedingungen ein Montag-Rennen organisierte. Einen Super-G. Maier gewann prompt.

Inzwischen macht Maier zu Rennzeiten um Kitz einen Bogen nach dem Motto: Willst du gelten, komme selten. Sein einstiger genialer Konkurrent Bode Miller indes nutzt den Rummel, um heute Zukunftspläne zu verraten. Möglich, dass er endgültig abtritt. Möglich sogar, dass er mit 40 bei Olympia 2018 ein Comeback riskiert. Auf jeden Fall würde er es nicht mit Material der Firma Head, die ihn ein Jahrzehnt großzügigst unterstützte, sondern auf Skiern der Marke Bomber tun. Schon die Ausrüster davor hatte Bode grußlos verlassen.

Bei Olympia 2014 in Sotschi sauste Miller zeitgleich mit dem Kanadier Jan Hudec im Super-G zu Bronze. Heute rutscht Hudec, 35, mit tschechischer Lizenz und argem Knieschmerz aussichtslos hinterher. Um in Kanadas Team zu bleiben, hätte er 70.000 Dollar blechen müssen. So viel verlangte die neue, hoch bezahlte Funktionärsriege im Verband von ihrem verdienstvollsten Mann.

Wenn’s um Geld geht, hört sich die Dankbarkeit auf.