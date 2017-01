Marcel Hirscher, die personifizierte Konstanz. Kurvt er in den nächsten Tagen zum 105. und zum 106. Mal aufs Podium, dann stünde schon vor der WM sein sechster Weltcup-Gesamtsieg in Serie so gut wie fest. Dann wäre das einzigartig in der 50-jährigen Weltcup-Historie.

1,594 Millionen ORF-Konsumenten sahen, wie Hirscher in Schladming dem Weltrekord auch als knapp Unterlegener im Duell mit Henrik Kristoffersen einen weiteren Schritt näherkam.

Was manche – im Gegensatz zu Gesetzeshütern – vielleicht nicht sahen: Wie am östlichen Streckenrand der Planai an vier Stellen Bengalen gezündet wurden. Als Ähnliches bei der Vierschanzentournee passiert war, hatte ORF-Co-Kommentator Andreas Goldberger von der prächtigen Stimmung geschwärmt. Womit er bei der Polizei Kopfschütteln auslöste. Weil a) Pyrotechnik dieser Art höchst gefährlich ist; weil b) Bengalen in Mitteleuropas Stadien verboten sind. Und weil c) die Hardcore-Fans von Austria, Rapid, Sturm Graz brennheiß sind, wenn in der Skiszene begrüßt wird, was beim Fußball strengstens untersagt ist.

Die Bundesliga verhängt regelmäßig Geldstrafen über Klubs, zumal diese als Veranstalter die Letztverantwortung für die Zündeleien tragen. In Schladming war der Österreichische Skiverband der Veranstalter. Der wird sich sicher nicht selbst bestrafen. Aber der ÖSV könnte, obwohl schuldlos, eine Spende an die Freiwillige Feuerwehr leisten, auch wenn der ein Löscheinsatz erspart blieb.

Anzeige wird dennoch erstattet. Vorerst gegen unbekannt.