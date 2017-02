Zuletzt habe ich Robert Almer bei seinem Reha-Trainer Mike Steverding besucht. Mit dem Teamtormann lässt sich intensiv diskutieren: Wie schaffen wir es, die Talente bestmöglich auszubilden? Werden die Kinder zu früh auf eine Sportart spezialisiert? Braucht es mehr Plattformen für innovativ und gesamtheitlich arbeitende Förderer? Ich würde die letzten beiden Fragen mit Ja beantworten.

Mir fehlt in den Akademien oft die Verantwortung für das Menschenleben abseits der unrealistischen Kicker-Karriere. Nicht jedes Talent muss oder kann Karriere als Profi machen. Wenn mehr Wert auf die persönliche und menschliche Entwicklung gelegt würde, könnten viele der Talente in anderen Bereichen durchstarten.

Weil ich immer dafür eingetreten bin, dass auf Worte auch Taten folgen sollen, arbeite ich gerade in Malta mit Jugendlichen. Ich begleite den FK Tecnofutbol Austria aus Hagenbrunn beim Trainingscamp mit Sprachschule. Mein ältester Sohn Constantin ist mit, es ist für uns beide das erste Mal, drei Wochen durchgehend weg von zu Hause zu sein. Dass die Kinder (Jahrgang 2001 bis 2004) am meisten lernen können, wenn sie lange bleiben, hat mich überrascht. Der Hintergrund: Erst in der dritten Woche ist das gewohnte Umfeld so weit weg, dass das Neue vollständig aufgesaugt werden kann und die Scheu abgelegt ist.

Geleitet wird das Projekt von Sascha Gasthuber, dem Managing Director des FK Tecnofutbol, und seiner Freundin Sandra Schneyder. Die Hagenbrunner Nachwuchsschmiede ist das erste Projekt, das ich im KURIER vorstellen will.

Mein Aufruf

Der FK Tecnofutbol wurde vor dreieinhalb Jahren mit dem bewussten Verzicht auf eine Kampfmannschaft gegründet. Erst kommende Saison wird im Erwachsenenbereich erstmals ein Team gestellt. Aber auch das wird eine fast selbst ausgebildete U23 sein. Die im Unterhaus üblichen alten Legionäre gibt’s nicht. Das gesamte vorhandene Kapital wurde bisher in die Ausbildung mit bezahlten und qualifizierten Nachwuchsbetreuern investiert.

Kennen Sie ähnlich ambitionierte Projekte, keineswegs nur auf Fußball beschränkt? Dann melden Sie sich bei mir! Im KURIER werde ich künftig die spannendsten Plattformen für unsere Talente beschreiben.

paul.scharner@kurier.at