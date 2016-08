Schleichtmachung

Im heutigen KURIER steht Folgendes zu lesen:

„In der Wirtschaft geht es darum, dass man am eigenen Erfolg arbeitet. In der Politik, habe ich oft das Gefühl, arbeiten viele lieber am Misserfolg des Konkurrenten.“

Das ist ein schwerer Vorwurf. Politiker versuchen also nicht, selber gut zu sein, sondern sie konzentrieren sich darauf, den politischen Gegner schlecht zu machen. Weil das offenbar alle so machen (und weil sie das offenbar ziemlich gut können), schauen am Ende des Tages, der Woche, des Jahres alle schlecht aus. Das Ergebnis: Mit dem Land geht nichts weiter, die Menschen haben die Nase voll von der Politik, und diverse starke und halbstarke Männer reiben sich die Hände.

Eine ziemlich heftige Polemik, könnte man sagen. So etwas sollte man nicht formulieren, wenn man nicht ein echter Kenner der heimischen Innenpolitik ist.

Das Zitat am Beginn stammt übrigens von Bundeskanzler Christian Kern.Es ist davon auszugehen, dass er genau weiß, wovon er da spricht.